"Слугу" подловили за просмотром интимного фото на заседании Рады: что о нем известно

Депутата от президентской партии "Слуга народа" Евгения Петруняка поймали за просмотром в зале Верховной Рады фотографии обнаженной девушки.

Это случилось во время заседания парламента 3 декабря. Снимки выложил в Facebook фотограф Ян Доброносов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Плохо, когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит на голую девушку? Депутат с телефоном – Петруняк Евгений", – подчеркнул он.

Петруняк за просмотром интимных фото Facebook Яна Доброносова

Примечательно, что "слуга" рассматривал фотографии в то время, когда парламентарии обсуждали принятие законопроекта №3047-а о правилах отбывания административного ареста.

Пользователи сети в большинстве шутками отреагировали на то, что очередного нардепа в Раде уличили в просмотре интимного контента. Некоторые же выразили возмущение, отметив, что сегодня зал украинского парламента можно "официально вносить в список афродизиаков".

Петруняк в Раде Facebook Яна Доброносова

"Чудно. Это когда они реформу ЖКХ принимали, чтобы тарифы поднять? Не зря Разумков сказал, что депутаты вроде и в зале, но интеллектуально отсутствуют", "Он выбирает новогодний декор, чего вы накинулись", "Это было поздравление с груднем, по и-нету гуляла эта картинка", "Это прямое включение с избирателями", "Хотел спрятать телефон от журналистов на балконе, но забыл о камерах канала "Рада", "Так социальное дистанцирование же, вот и смотрят по удаленке", "Имеет право на ошибку", "Может, это избиратель задает вопросы в прямом эфире?", "Это он виртуальный прием ведет", "Это дополнение к аналитической записке законопроекта об имплантации в Украине", "Раздетый ФОП уговаривает депутата по скайпу не вводить ло*даун", "Может, она взятку предлагает", "Тот случай, когда говорят: "Не в деньгах счастье!" Любви хочется депутатам! Выходит, Рада является наиболее эрогенным местом", "Работа с электоратом, чего вы придираетесь", – прокомментировали украинцы.

Стоит отметить, что на своей странице в Facebook нардеп ничего не пишет о семейном положении, однако в его декларации указаны жена Ирина Петруняк и двое сыновей – Владимир и Марк.

Декларация Евгения Петруняка.

Также Евгений Петруняк фигурировал и в других скандалах. В частности, он является одним из нардепов-миллионеров со "Слуги народа", которые при этом арендуют жилье за счет бюджета. "Слуга" задекларировал 7 миллионов гривен (по состоянию на июнь 2020 года).

А в 2019 году его подозревали в получении 30 тысяч долларов за то, чтобы не поддерживать законопроект о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Как писала "Украинская правда", Петруняк и ряд других нардепов отсутствовали на заседании комитета, где рассматривался документ. В результате комитет не смог рекомендовать его к рассмотрению в первом чтении.

Скриншот поста Facebook Яна Доброносова

Комментарии пользователей Facebook Яна Доброносова

Комментарии пользователей сети Facebook Яна Доброносова

Реакция пользователей Facebook Яна Доброносова

Реакция пользователей сети Facebook Яна Доброносова

Реакция украинцев Facebook Яна Доброносова

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