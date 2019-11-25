"Слугу народа" покинут еще 11 депутатов: Скороход сделала признание

Фракцию "Слуга народа" в ближайшее время могут покинуть еще 11 народных депутатов.

Такое заявление в интервью "Прямому" сделала нардеп Анна Скороход, которая со скандалом прогнали из фракции.

Она заявила, что всего насчитывается около 60 депутатов, которые могут создать в парламенте новую группу.

"Коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться", – заявила Скороход, отказавшись назвать конкретные фамилии.

Она добавила, что это депутаты, которые "хотят, чтобы их слышали и считались с ними".

Анна Скороход ОбозТВ, скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Скороход была исключена из фракции "Слуга народа" 15 ноября на закрытом заседании. Вместе с ней прогнали Антона Полякова.

Накануне стало известно, что "слуги" избавились также от Романа Иванисова – он загремел в скандал с изнасилованием, за которое ранее был судим.

Президент Владимир Зеленский обрадовался громким исключениям из "Слуги народа". Он гордится тем, что "у нас продолжается очищение, потому что мы действительно партия народная".

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