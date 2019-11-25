Главная Новости
25 ноября • обновлено в 23:57
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слугу народа" покинут еще 11 депутатов: Скороход сделала признание

6.5т
Читать материал на украинском

Фракцию "Слуга народа" в ближайшее время могут покинуть еще 11 народных депутатов.

Такое заявление в интервью "Прямому" сделала нардеп Анна Скороход, которая со скандалом прогнали из фракции.

Она заявила, что всего насчитывается около 60 депутатов, которые могут создать в парламенте новую группу.

Новости
Обучат грамоте: в "Слуге народа" анонсировали "Трускавец-2"

"Коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться", – заявила Скороход, отказавшись назвать конкретные фамилии.

Она добавила, что это депутаты, которые "хотят, чтобы их слышали и считались с ними".

Анна Скороход

Анна Скороход

ОбозТВ, скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Скороход была исключена из фракции "Слуга народа" 15 ноября на закрытом заседании. Вместе с ней прогнали Антона Полякова.

Накануне стало известно, что "слуги" избавились также от Романа Иванисова – он загремел в скандал с изнасилованием, за которое ранее был судим.

Президент Владимир Зеленский обрадовался громким исключениям из "Слуги народа". Он гордится тем, что "у нас продолжается очищение, потому что мы действительно партия народная".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Анна Скороход
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
18
Смешно
8
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Uxmal Leo
Uxmal Leo
Я так понимаю, специально засланные казачки от Порошенко и других
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
ну если соберутся "особенные" слуги, интересно, какое будет название фракции? И как бедт гордиться главный "слуга", если останется один, а остальных разгонят? Потому как, кого не возьмешь - сплошные пятнистые.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги