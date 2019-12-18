Разминают пальцы? "Слугу народа" поймали на тайных шифрах в Раде

Во время голосования за окончательное снятие депутатской неприкосновенности спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук якобы подавали тайные сигналы фракции "Слуга народа".

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Смирнов. Он предположил, что странными жестами руководство парламента давало понять нардепам из президентской партии, как голосовать за определенные поправки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Стефанчук и Разумков Скриншот видео

"Многие слышали о "командах" Разумкова, которые дают понять "слугам народа", как надо голосовать за тот или иной законопроект. Так вот, мне кажется, я нашел новый "позывной" в момент, когда надо поддержать утвержденную комитетом поправку во втором чтении", – написал Смирнов.

Он отметил, что 18 декабря в ходе рассмотрения законопроекта о снятии неприкосновенности фракция "Голос" настаивала на исключении из документа поправки нардепа от ОПЗЖ Мамки. По мнению фракции Святослава Вакарчука, эта поправка не убирает, а, наоборот, цементирует депутатскую неприкосновенность.

"И чтобы сбить правку Мамки, которую утвердил комитет, ее поставили на подтверждение. И вот когда "Голос" попросил поставить поправку на голосование, первый вице-спикер Стефанчук и вместе с ним Разумков подняли указательный палец и начали им крутить в сторону сектора, где сидит руководство фракции "Слуга народа". Это можно четко увидеть в первые 15 секунд видео. Хотя, не будем исключать, что руководство Рады просто захотело размять пальцы", – с иронией подметил Смирнов.

В комментариях под курьезным видео подписчики журналиста также допустили, что члены "Слуги народа" могут иметь свой "язык жестов", и отреагировали на казус с юмором.

"Мы писали, мы писали, наши пальчики устали", "Надо тренировать слух и подавать команды ультразвуковыми свистками для собак", "Обвели вокруг пальца","Странный жест. Очень странный", – недоумевают украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Разумкова и Стефанчука уже замечали за подачей странных сигналов для "Слуги народа" перед началом важных голосований.

Речь идет о двух фразах: "Прошу определяться и голосовать" и "Прошу поддержать и голосовать". Первая используется в том случае, если "слугам народа" не нужно голосовать, вторая же обозначает сигнал для нажатия "зеленой кнопки".

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