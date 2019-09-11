"Слуг народа" поймали на кнопкодавстве: моменты попали на видео

В Верховной Раде 9 созыва зафиксировали еще один случай кнопокодавства – мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

Нарушение попало в кадр журналистов гражданского движения "Чесно" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом, активисты допустили ошибочность своих выводов, поскольку указанное место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте пульта могла быть карта другого нардепа.

Литвиненко проголосовал в Раде за Скичко Соцсети

Отмечается, что кнопкодавство было зафиксировано 3 сентября в 17:52, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд.

Это на неделю ранее, чем заявленный первый случай с нардепом-мажоритарщиком Александром Ковалевым.

При этом, в случае с Литвиненко, камера не зафиксировала лица нардепа. Однако по схеме размещения парламентариев видно, что именно он якобы кнопкодавил.

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В тот же день, 3 сентября, уже после нарушения Литвиненко опубликовал пост в Facebook , где отметил, что "Слуга народа" введет лишения нардепа мандата за кнопкодавства.

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Напомним, что все кандидаты от "Слуги народа" накануне выборов подписали меморандум, в котором, в частности, пообещали не кнопкодавить, не передавать и не принимать от коллег карточку для голосования.

Вскоре Литвиненко оправдался, заверив, что "просто переживал, чтобы было большинство".

Кроме того, на кнопкодавстве поймали депутата Елену Копанчук. Она прошла в Раду по мажориторке "Слуги народа" от округа №189 в Хмельницкой области.

После ряда инцидентов народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире телеканала NEWSONE заявила, что фракция принесет свои извинения избирателям за то, что ее представители занимались кнопкодавством.

Нардепы-нарушители же пройдут расследование, по результатам которого партия примет соответствующие решения.

Отреагировал на нарушения и мажоритарщик от "Слуги народа" Роман Грищук. Он написал в Facebook, что всех кнопкодавов нужно лишить мандатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ковалев, которого поймали на кнопкодавстве, угрожал журналистам, зафиксировавшим нарушение.

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