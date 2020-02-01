"Идите в свой грязный туалет!" "Слугу народа" подловили на нецензурщине

Народного депутата Украины IX созыва от "Слуги народа" Евгения Шевченко подловили на нецензурном общении в соцсети.
Соответствующие сообщения были опубликованы со страницы народного избранника в Facebook. Скриншоты обнародованы экспертом Института постинформационного общества Дмитрием Золотухиным, который предположил, что аккаунт политика могли взломать.
"Не пи**ите, чего не знаете. Уже сделано столько, что Вам и не снилось", – ответил "Шевченко" на возмущения пользователя Дмитрия Ляшенко из-за проблем округа.
Евгений Шевченко
facebook.com/e.shevchenko
В комментариях под постом Золотухина также появилось такое сообщение: "Разведчики и специалисты информационных войн идут в бан. А твой бот Ляшенко ко мне не обращался, проверили журнал регистраций обращений. Все Вами придумано для провокации. Идите в свой грязный туалет".
Скриншот
Скриншот
Добавим, Евгений Шевченко прошел в Раду по 76-му округу в Запорожской области.
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура назвал недостатком президента Украины Владимира Зеленского его "чрезмерную доверчивость".
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