"Идите в свой грязный туалет!" "Слугу народа" подловили на нецензурщине

Народного депутата Украины IX созыва от "Слуги народа" Евгения Шевченко подловили на нецензурном общении в соцсети.

Соответствующие сообщения были опубликованы со страницы народного избранника в Facebook. Скриншоты обнародованы экспертом Института постинформационного общества Дмитрием Золотухиным, который предположил, что аккаунт политика могли взломать.

"Не пи**ите, чего не знаете. Уже сделано столько, что Вам и не снилось", – ответил "Шевченко" на возмущения пользователя Дмитрия Ляшенко из-за проблем округа.

Евгений Шевченко facebook.com/e.shevchenko

В комментариях под постом Золотухина также появилось такое сообщение: "Разведчики и специалисты информационных войн идут в бан. А твой бот Ляшенко ко мне не обращался, проверили журнал регистраций обращений. Все Вами придумано для провокации. Идите в свой грязный туалет".

Скриншот

Скриншот

Добавим, Евгений Шевченко прошел в Раду по 76-му округу в Запорожской области.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура назвал недостатком президента Украины Владимира Зеленского его "чрезмерную доверчивость".

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