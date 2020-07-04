"Слугу народа" обвинили в избиении женщины-нардепа: появилось видео

Фракция "Европейская солидарность" заявила, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец поднял руку на нардепа от "ЕС" Марию Ионову.

Пользователь Facebook Руслан Полищук опубликовал видео, на котором видно, как Ионову хватают за руку, когда она стоит за трибуной Верховной Рады (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как сообщается на сайте "ЕС", "обидчик" не принес извинения, несмотря на призывы спикера парламента Дмитрия Разумкова. В партии потребовали отстранить нардепа от заседаний на 2-3 недели.

Сам Мотовиловиц заявил, что попросил прощения у Ионовой "в личном разговоре", но публично извиняться не хочет, поскольку убежден, что "ничего не делал".

"Давайте так: если видео есть, я перечисляю благотворительный взнос в размере 100 тысяч гривен в фонд “Вернись живым”. Если его нет – это делает ваша партия. По-моему, вариант беспроигрышный", – написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 3 июля произошел скандал из-за обсуждения законопроекта №3734.