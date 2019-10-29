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29 октября • обновлено в 17:43
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"Слугу народа" уличили в признании террористов "ЛНР": в сети разгорелся скандал

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Народный депутат Украины от президентской партии "Слуга народа" Юрий Камельчук спровоцировал в сети грандиозный скандал. Он разгорелся после поста политика, в котором он признал подконтрольных России террористов "ЛНР" стороной конфликта на Донбассе.

На своей странице в Facebook Камельчук поприветствовал разведение войск вблизи поселка Золотое на Луганщине, чем и вызвал волну критики после некорректной формулировки об оккупантах.

"ВСУ и "ЛНР" подтвердили готовность начать разведение войск в Золотом. Обе стороны запустили сигнальные ракеты белого цвета в Золотом. Таким образом подтверждена готовность к разведению сил и средств на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области", – написал нардеп.

Однако украинцев возмутило употребление парламентарием формулировки "ЛНР", а не ОРДЛО.

'Слугу народа' уличили в признании террористов 'ЛНР': в сети разгорелся скандал

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Юрий Камельчук попал в скандал из-за "ЛНР"

Юрий Камельчук попал в скандал из-за "ЛНР"

В этой связи они заподозрили члена "Слуги народа" в признании террористической организации и разразились гневными комментариями по этому поводу.

"А кто такие "ЛНР"? Мы их уже признали? Российских войск там нет?", "Этими постами и поступками, господа народные депутаты, вы предали интересы Украины!!!", "Очень высокий показатель интеллекта писать "ЛНР". Пишите тогда уже без кавычек, чего там", "Очень странно, что народный депутат не знает, что существуют ОРДЛО. Также употребляется понятие "российские войска", "оккупационные войска", "террористы", "боевики", "Это легализация НВФ?" – негодуют люди в комментариях под постом Камельчука.

'Слугу народа' уличили в признании террористов 'ЛНР': в сети разгорелся скандал

'Слугу народа' уличили в признании террористов 'ЛНР': в сети разгорелся скандал

'Слугу народа' уличили в признании террористов 'ЛНР': в сети разгорелся скандал

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Тема
Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Новости ЛНР
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