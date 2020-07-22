"Слугу народа" Холодова обвинили в коррупции: что грозит нардепу

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции нашло коррупционную составляющую в действиях народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова.

НАПК составило протокол о нарушении, который был передан в суд, сообщает "Радіо Свобода". Отмечается, что Холодов нарушил 28-ую статью закона о "О предотвращении коррупции", за что предусмотрена административная ответственность.

Ведомство сообщило, что политик действовал в условиях "реального конфликта интересов", когда отправил официальное депутатское обращение к директору НАБУ Артему Сытнику с требованием предоставить информацию о результатах досудебного расследования по уголовным производствам, в которых может фигурировать сам.

По данным НАПК, Холодов просил Сытника предоставить ему информацию о состоянии и результатах всех досудебных расследований, касающихся так называемой табачной правки, которая должна была увеличить заработки для розничных торговцев сигаретами, с законом № 1049.

В Нац агентстве подчеркнули, что нардеп не должен использовать свой мандат в корыстных целях. За такое нарушение ему грозит наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 6800 грн).

В объяснении для НАПК Холодов сказал, что такое решение ведомства является политическим давлением.

"Я выполнял обязанности народного депутата Украины, а моя заинтересованность заключалась лишь в том, чтобы НАБУ должным образом выполняло свои обязательства перед народом Украины. Итак, обвинение меня в конфликте интересов являются надуманными и необоснованными", – высказался нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК начало проверку возможной связи "слуги народа" Андрея Холодова с табачным бизнесом.