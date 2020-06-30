"Слугу" Домбровскую, названную коллегами "сосной", заподозрили в любви к Путину. Фото

Домбровскую заподозрили в любви к Путину.

Ветеран АТО Евгений Шевченко заподозрил кандидата в мэры Николаева Татьяну Домбровскую в том, что она якобы симпатизирует президенту России Владимиру Путину и террористам на Донбассе.

Он опубликовал у себя в Facebook скриншоты со страницы "Татьяна Крымчакова Влад Домбровський" (Крымчакова – ее девичья фамилия) в "Одноклассниках" за 2014 год. При этом, неизвестно, действительно ли это их аккаунт (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

""Корабельная сосна", которую вспоминал Давид Арахамия, – это Татьяна Домбровская, кандидат в мэры Николаева от партии "Слуга народа". И на скриншотах можно увидеть ее мысли и предпочтения", – написал Шевченко.

Татьяну Домбровскую заподозрили в любви к Путину и террористам на Донбассе inforesist.org

На фото в соцсети Домбровская изображена вместе с мужем, а местом проживания указан Николаев.

На скринах видно, что якобы Домбровские считают классными фото президента РФ Владимира Путина, а также публикации о "применении карателями оружия массового уничтожения" и крушении рейса МН17.

Татьяну Домбровскую заподозрили в любви к Путину и террористам на Донбассе Facebook Евгения Шевченко

Политик пока не прокомментировала эти публикации.

Татьяну Домбровскую заподозрили в любви к Путину и террористам на Донбассе Facebook Евгения Шевченко

Facebook Евгения Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, Татьяна Домбровская ранее оказалась в центре скандала из-за высказываний руководителей партии "Слуга народа" Александра Корниенко и Давида Арахамии, которые назвали ее "корабельной сосной". Позднее ей принесли извинения, которые Домбровская приняла.