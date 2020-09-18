''Слуги'' запускают ''капитуляцию Штайнмайера''. Как продвигают ''зраду'' и в чем опасность

В закон об особом статусе Донбасса все же согласились включить "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение местных выборов на временно оккупированных территориях.

О неожиданном шаге в эфире программы "Право на владу" на "1+1" заявил представитель украинской делегации в политической подгруппе ТКГ, нардеп провластной партии "Слуга народа" Андрей Костин.

И, если до проведения выборов границы не передадут под полный контроль Украины, это, по сути, будет значить, что голосование в ОРДЛО пройдет под полным контролем российских боевиков. Точно так же, как проходил "референдум" весной 2014 года в Луганской, Донецкой областях и в Крыму. Итоги подобных голосований – налицо.

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Несмотря на то, что еще год назад и президент Владимир Зеленский, и лидер пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия называли согласование "формулы Штайнмайера" техническим шагом в целях организации встречи в "нормандском формате", теперь ситуация в корне изменилась – "слуги" начали ее продвижение.

"Мы согласились, чтобы "формула Штайнмайера" была включена в закон об особом статусе Донбасса. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы он работал с точки зрения права", – заявил Костин в эфире 17 сентября.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, комментируя ситуацию OBOZREVATEL, не исключила, что содержание закона об особом статусе Донбасса может быть пересмотрено до конца текущего года. Она добавила, что обсуждать процесс проведения выборов в ОРДЛО будут на заседании фракции при участии представителей ТКГ.

"Выборы на временно оккупированных территориях под дулами автоматов точно не могут пройти. И не может быть других мыслей внутри нашей фракции, это исключено. Наша позиция заключается в том, что все компоненты безопасности должны быть соблюдены. Это позиция переговорщиков и президента", – сказала Кравчук.

Бывший заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, выступавший дипломатическим советником на переговорах в "нормандском формате", считает, что президент России Владимир Путин обманул новую украинскую власть.

"Формула Штайнмайера", которая была принято год назад, – это российский вариант, а не украинский. Там есть фраза, что "закон об особом порядке вступит в постоянный статус при условии проведения в целом демократических выборов". На фразе "в целом" Россия настаивала три года. Мы ее постоянно отражали, а новая власть пришла и согласилась на нее", – отметил Елисеев.

По его словам, инкорпорируя формулу, Украина по сути признает выборы на территории Донецкой и Луганской областей, даже если они пройдут с нарушениями.

"Выборы на Донбассе 100% пройдут под контролем пророссийских боевиков. Россия же не выводит свои войска, она настаивает, что сначала выборы, а потом мы посмотрим. И второе – ну, нельзя проводить выборы при дырявой границе. Надеюсь, украинские активисты не позволят этому случиться", – подытожил Елисеев.

В свою очередь украинский представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш назвал включение "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбассе обязательством Украины.

"Это обязательство Украиной было взято на себя на "нормандской" встрече в Париже. Там было зафиксировано, что Украина включает в свое законодательство вот этот закон. Цитирую статью 10-ю, заключительные положения, куда его имплементируют: "Настоящий закон вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных местных выборах, которые назначены в соответствии с Конституцией Украины". То есть выборы должны соответствовать Конституции Украины и специальному Закону о внеочередных местных выборах. В Конституции Украины записано, что выборы проходят на прозрачной демократической основе", – подчеркнул он.

По словам Гармаша, проведение выборов без полного контроля над украинской границей – это абсурд.

"Специальный закон о выборах, регулирующий внеочередные местные выборы в ОРДЛО еще даже не рассматривался ВР. То есть, от украинского парламента будет зависеть, каким будет этот закон и какие там будут проводиться выборы. Какой-то серьезной опасности от имплементации "формулы Штайнмайера" я не вижу, если, конечно, украинский парламент не сойдет с ума и в этом законе разрешит проводить выборы до передачи Украине границы", – подчеркнул Гармаш.

"Формула Штанмайера" – это предложенный в 2016 году на то время главой Министерства иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером вариант реализации Минских соглашений.