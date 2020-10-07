"Слуги" заговорили о снятии Тищенко с поста главы партцентра после "пленок Лероса", – СМИ

В партийном чате "Слуги народа" активно критикуют нардепа Николая Тищенко после публикации очередной части "плёнок" Гео Лероса¸ сообщила "Страна" со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, коллеги Тищенко заговорили о лишении его должности главы партийного центра. Сам депутат якобы занимает "деструктивную позицию".

"Николая в чате разносят, его хотят снимать с руководителя партийного центра. У него деструктивная позиция. Он даже в чате отвечает в стиле "а ты на себя посмотри". То есть сами пленки никак не комментирует. Планируется официальное заявление фракции по этому поводу. Офис президента никак не реагирует, так как все в командировках. Коты с хаты, а мыши в пляс", – заявил источник.

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