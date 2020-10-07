"Слуги" заговорили о снятии Тищенко с поста главы партцентра после "пленок Лероса", – СМИ
В чате "Слуги народа" обсуждают скандал
Тищенко, по словам источника "Страны", занимает "деструктивную позицию"
В партийном чате "Слуги народа" активно критикуют нардепа Николая Тищенко после публикации очередной части "плёнок" Гео Лероса¸ сообщила "Страна" со ссылкой на источник.
По информации собеседника издания, коллеги Тищенко заговорили о лишении его должности главы партийного центра. Сам депутат якобы занимает "деструктивную позицию".
"Николая в чате разносят, его хотят снимать с руководителя партийного центра. У него деструктивная позиция. Он даже в чате отвечает в стиле "а ты на себя посмотри". То есть сами пленки никак не комментирует. Планируется официальное заявление фракции по этому поводу. Офис президента никак не реагирует, так как все в командировках. Коты с хаты, а мыши в пляс", – заявил источник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сперва народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что располагает аудиозаписями, на которых бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и "слуга народа" Николай Тищенко якобы планируют на него покушение.
1 октября Лерос действительно опубликовал записи разговоров якобы Тищенко и Комарницкого, в которых фигурирует имя председателя Офиса президента Андрея Ермака.
Вскоре Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, "смотрящего" над Киевом Дениса Комарницкого и одного из его партнеров. В нем фигуранты переговоров обсуждают, как отбелить репутацию Тищенко, и угрозы Леросу.
Тищенко попросил Службу безопасности выделить Леросу охрану после обнародования им второй серии компрометирующих записей разговоров нардепа с экс-депутатом Киевгорсовета Денисом Комарницким. Пленки он назвал инструментом влияния на него и попыткой помешать представителям команды Зеленского одержать победу на выборах в столице.