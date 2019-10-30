Й*баный ты пень.
Ты попал в Парламент только лишь потому, что люди проголосовали за лидера твоей партии.
Поверили ему.
Он другой и ведёт других.
Других устоев, других принципов, другой порядочности.
Какие проститутки?
Какие аналы за $100?
Ты что, вообще офанарел?
Ты вообще своей башкой осознаёшь, что твоё имя ничего не значит - ты пустое место. Ты этим бредом хоронишь веру людей, возможности власти и рейтинг президента.
Ты подставляешь людей с именами и репутацией, которые пришли в команду Президента и из кожи вон лезут, чтобы хоть что-то хорошее успеть сделать.
Ребята?! Слуги?!
Вы там что вообще все первобытные?
Вы не понимаете, что каждый этот залёт - это не ваш залёт:
- это он берет за решения комитета.
- это он дебил
- это он решает за Окевн с прокурорскими.
- это он из Коломойского Района и двух слов связно сказать не может.
Скажу честно.
Мне за Зеленского обидно. Он этих недоразвитых идиотов привёл во власть думая, что они адекватные - а они в большинстве своём мелкие, тупые рвачи с кучей комплексов.
А ещё обидно за нормальных профессиональных ребят депутатов из Слуги, которые ассоциируются вот с этими одноклеточными.
А теперь главное.
В любой цивилизованной стране - такой депутат в течении суток сложил бы полномочия, извинился бы перед коллегами, избирателями, семьей и пошёл бы в Мамбу.
Не убрали за кнопкодавтство.
Не убрали за решалово.
Не убрали за бл*дство.
Уберите хоть за тупость и безмозглость.
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