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30 октября • обновлено в 14:38
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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Слуги, вы офонарели? За Зеленского обидно!

2.8т

Й*баный ты пень.

Ты попал в Парламент только лишь потому, что люди проголосовали за лидера твоей партии.

Поверили ему.

Он другой и ведёт других.

Других устоев, других принципов, другой порядочности.

Какие проститутки?

Какие аналы за $100?

Ты что, вообще офанарел?

Ты вообще своей башкой осознаёшь, что твоё имя ничего не значит - ты пустое место. Ты этим бредом хоронишь веру людей, возможности власти и рейтинг президента.

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Ты подставляешь людей с именами и репутацией, которые пришли в команду Президента и из кожи вон лезут, чтобы хоть что-то хорошее успеть сделать.

Ребята?! Слуги?!

Вы там что вообще все первобытные?

Вы не понимаете, что каждый этот залёт - это не ваш залёт:

- это он берет за решения комитета.

- это он дебил

- это он решает за Окевн с прокурорскими.

- это он из Коломойского Района и двух слов связно сказать не может.

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Скажу честно.

Мне за Зеленского обидно. Он этих недоразвитых идиотов привёл во власть думая, что они адекватные - а они в большинстве своём мелкие, тупые рвачи с кучей комплексов.

А ещё обидно за нормальных профессиональных ребят депутатов из Слуги, которые ассоциируются вот с этими одноклеточными.

А теперь главное.

В любой цивилизованной стране - такой депутат в течении суток сложил бы полномочия, извинился бы перед коллегами, избирателями, семьей и пошёл бы в Мамбу.

Не убрали за кнопкодавтство.

Не убрали за решалово.

Не убрали за бл*дство.

Уберите хоть за тупость и безмозглость.

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
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Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Система оценивается не по действиях отдельных депутатов, а по ее реакции на «сбои» типа коррупции, решения вопросов с прокурорами, прямых мостов с Россия 1 (м.б. квалифицировано как госизмена) и др. Адекватная реакция есть? Нет. Значит это и есть система.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ВАУ СКОЛЬКО СПРАВЕДЛИВОЙ ИСТЕРИКИ!
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Готик Анна
Готик Анна
прав...вот потому и народ в панике.Если и "царь" такой, то что выходит типа...
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