"Слуги" встретились с Зеленским: названы даты голосования за глав НБУ и АМКУ

На заседании фракции партии “Слуга народа” с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили кандидатов на должности глав НБУ, АМКУ и кандидатуру промышленного вице-премьера.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник во фракции. На должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на голосование в ВР вынесут кандидатуру директора инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина" Олега Урусского. Голосование, вероятнее всего, состоится в среду, 15 июля.

На должность главы Антимонопольного комитета тогда же подадут кандидатуру нынешней и.о. руководителя ведомства Ольги Пищанской.

Голосование по назначению на должность главы Национального банка Украины, возможно, состоится в пятницу, 17 июля. Пока кандидатуру не назвали.

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк подтвердила журналистам, что на встрече не обсуждали конкретных кандидатур на должность главы НБУ. Но, по ее словам, Зеленский попросил нардепов не спешить в отпуск.

"Слуги народа" собираются на заседание фракции в "Парковом". Пускают по удостоверениям. (Telegram-канал Политика Страны)

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Нацбанка Украины Яков Смолий в среду, 1 июля, подал в отставку. Как заявил Смолий, на Нацбанк "в течение длительного времени осуществляется систематическое политическое давление".

Верховная Рада сняла с должности главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Решение об этом было принято на заседании парламента в пятницу, 3 июля.