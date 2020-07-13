"Слуги" встретились с Зеленским: названы даты голосования за глав НБУ и АМКУ
На заседании фракции партии “Слуга народа” с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили кандидатов на должности глав НБУ, АМКУ и кандидатуру промышленного вице-премьера.
Об этом OBOZREVATEL сообщил источник во фракции. На должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на голосование в ВР вынесут кандидатуру директора инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина" Олега Урусского. Голосование, вероятнее всего, состоится в среду, 15 июля.
На должность главы Антимонопольного комитета тогда же подадут кандидатуру нынешней и.о. руководителя ведомства Ольги Пищанской.
Голосование по назначению на должность главы Национального банка Украины, возможно, состоится в пятницу, 17 июля. Пока кандидатуру не назвали.
Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк подтвердила журналистам, что на встрече не обсуждали конкретных кандидатур на должность главы НБУ. Но, по ее словам, Зеленский попросил нардепов не спешить в отпуск.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Нацбанка Украины Яков Смолий в среду, 1 июля, подал в отставку. Как заявил Смолий, на Нацбанк "в течение длительного времени осуществляется систематическое политическое давление".
Верховная Рада сняла с должности главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Решение об этом было принято на заседании парламента в пятницу, 3 июля.