"Слуги" встретились с Зеленским: названы даты голосования за глав НБУ и АМКУ

Фракция партии "Слуга народа" на встрече с президентом обсудила кадровые вопросы. Facebook партии "Слуга народа"

На заседании фракции партии “Слуга народа” с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили кандидатов на должности глав НБУ, АМКУ и кандидатуру промышленного вице-премьера.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник во фракции. Нардепы обсудили с главой государства в частности кадровые вопросы.

На должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на голосование в ВР вынесут кандидатуру директора инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина" Олега Урусского. Голосование, вероятнее всего, состоится в среду.

На должность главы Антимонопольного комитета тогда же подадут кандидатуру нынешней и.о. руководителя ведомства Ольги Пищанской.

Голосование по назначению на должность главы Национального банка Украины, возможно, состоится в пятницу. Пока кандидатуру не назвали.

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк подтвердила журналистам, что на встрече не обсуждали конкретных кандидатур на должность главы НБУ. Но, по ее словам, Зеленский попросил нардепов не спешить в отпуск.