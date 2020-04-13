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13 апреля • обновлено в 12:45
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"Слуги" уходят на второй план: в Киеве существенно вырос рейтинг партии Порошенко

2.7т
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Рейтинг партии "Слуга народа" в Киеве по сравнению с декабрем прошлого года упал практически на 10%, почти на столько же вырос рейтинг партии "Европейская солидарность".

Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг в начале апреля. В целом на выборах мэра Киева и Киевсовета готовы проголосовать 86% опрошенных, не собираются участвовать в выборах 10%.

Согласно исследованию, "Слуга народа" сохранила лидерство, но ее рейтинг значительно снизился: за нее готовы проголосовать 22,3% среди тех, кто собирается идти на выборы и определился с предпочтениями. В декабре 2019 года "СН" поддерживали 32,2% киевлян.

"Слуги" уходят на второй план: в Киеве существенно вырос рейтинг партии Порошенко

Заметно выросла поддержка партии "Европейская солидарность". Если в декабре прошлого года ее поддерживали 8,9% киевлян, то сейчас она почти сравнялась с "СН" – за нее готовы голосовать 18,6% опрошенных.

На третьем месте партия мэра Киева Виталия Кличко "Удар", ее поддерживают 13,5%, это на 1,1% больше, чем в декабре прошлого года.

9,4% могла бы получить на выборах в Киевсовет "Батьківщина", 7,2% – "ОПЗЖ", 5,9% – "Голос".

Опрос проводился 4-7 апреля по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. Аудитория – киевляне от 18 лет и старше, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" больше других политических партий нарастила свой рейтинг за ноябрь 2019 года. Политсила закрепилась на втором месте предпочтений украинцев.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина Киев
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Гоша Злой
Гоша Злой
если учесть, что среди 2000 опрошеных *киян* 50% не такие уж и *кияне*, то данная тенденция в регионах еще выше. СН хана во всех областях и городах Украины. турбопадение в действии...
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