"Слуги" с колбасой и актеры: стало известно о тайных гостях Зеленского на Банковой

В Офис президента Украины в разгар рабочего дня регулярно приходят знакомые Владимира Зеленского или его подчиненных, друзья главы государства по "Кварталу 95", бизнесмены, судьи и даже бывшее окружение беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в расследовании совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый" – программы "Схемы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, к примеру, 8 октября на Банковой был замечен концертный директор "Студии "Квартал 95" и исполнитель роли главы СБУ в сериале "Слуга народа" Мика Фаталов. Свой визит туда он объяснил поисками "игроков для футбольной команды". "У нас товарищеский матч. Кто умеет в футбол играть, с тем и будем играть", – отшутился он.

Мика Фаталов на Банковой Скриншот видео

Также в октябре Офис президента посещал креативный продюсер "Студии "Квартал 95" и тренер телевизионного проекта "Лига смеха" Сергей Сивохо. Его визит состоялся за три дня до назначения советником секретаря СНБО. Однако Сивохо отказался рассказывать, с кем именно имел встречу в ОПУ. "Я встречался с товарищем. Это мой товарищ, не с президентом", – сказал визитер, подчеркнув, что это был частный разговор.

Сергей Сивохо в ОПУ Скриншот видео

А в декабре журналисты увидели на Банковой режиссера сериала "Слуга народа" Алексея Кирющенко. Свое появление в ОПУ он объяснил консультантской деятельностью.

"Мы же о творчестве, о кино, о сериалах. Здесь был министр культуры, здесь был человек по гуманитарным вопросам от Офиса. Вот с ними и обсудили некоторые темы. Я приходил посоветоваться. В качестве консультанта", – заверил Кирющенко.

Алексей Кирющенко Скриншот видео

Еще одним гостем Зеленского, которого на Банковой замечали дважды, был юрист, консультант команды президента на выборах Сергей Нижний. На вопрос прессы, что он делает в Офисе президента, Нижний сказал, что не общается со СМИ, а его визит – это личное дело.

Кроме того, расследователи зафиксировали посещение ОПУ и Денисом Ермаком – братом помощника Зеленского Андрея Ермака.

"Я с научно-исследовательскими материалами. Я не могу говорить. Я занимаюсь научно-исследовательской работой. Президент меня не примет. Я надеюсь брату просто рассказать, какая у нас инициатива", – оправдался он.

На Банковую приходил брат Ермака "Радио Свобода"

Следует обратить внимание и на тот факт, что многие посетители Банковой приходят туда с подарочными наборами еды. Так, корреспонденты сняли на камеру нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Соломчука. Он и его помощники несли корзины, в которых лежали графины, по две палки колбасы, по коробке конфет и свертку. Соломчук заявил, что эти продукты он нес себе.

С подобным презентами в ОПУ приезжали и люди еще одного парламентария от "Слуги народа" Михаила Радуцкого.

Дмитрий Соломчук пришел в ОПУ с корзинами еды Скриншот видео

В ОПУ принесли подарочные пакеты от Радуцкого Скриншот видео

Примечательно, что Офис президента отказал журналистам в предоставлении информации о посетителях и целях их встреч, объяснив свой отказ тем, что это "конфиденциальная информация".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский дал властные должности некоторым чиновникам из правительства Николая Азарова, которые попадают под действие закона о люстрации.

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