"Слуги" вслед за Россией предложили ввести ответственность за пропаганду ЛГБТ

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предусматривающий административную ответственность за "пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма".

Соответствующее предложение о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях внесли два депутата-мажоритарщика из фракции "Слуга народа" – Георгий Мазурашу и Елена Лис.

Оба народных избранника прошли в Раду от Черновицкой области. Добавим, текст законопроекта № 3917 на сайте ВР пока отсутствует.

На сайте украинского парламента указано, что 22 июля проект закона был передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в России подобный запрет ввели еще в 2013 году. Статья о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" предусматривает штраф от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

В 2017 году Европейский суд по правам человека признал этот закон нарушением права на свободу выражения мнения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась ему на производителя мороженого "Радуга". По ее мнению, наименование и расцветка мороженого пропагандируют среди российских детей нетрадиционные отношения.

В компании ответили, что выступают за "традиционные семейные отношения".

Россияне устроили ироничный флешмоб, предложив Путину разобраться, пропагандируют ли гомосексуализм программа "Спокойной ночи, малыши", конструкторское бюро "Радуга" и советский телевизор "Радуга".

Тем временем Черногория 1 июля проголосовала за легализацию однополых браков, став первой страной за пределами ЕС и Западной Европы, которая на законных основаниях признала права ЛГБТ+ сообщества.