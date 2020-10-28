'Слуги' поздравили Гунько, который победил Ляшко на выборах: что известно о будущем нардепе

В партии "Слуга народа" поздравили новоизбранного народного депутата от своей политсилы Анатолия Гунько с победой на довыборах в Раду.

Об этом написали в пресс-службе партии в Telegram. Гунько одержал победу на выборах по 208-му округу (Черниговская область), которые состоялось 25 октября параллельно с местными.

"Еще одна победа. К фракции "Слуги народа" в парламенте присоединится народный депутат Анатолий Гунько. Мы рады приветствовать его в команде! По данным ЦИК, он победил на внеочередных выборах в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область), которые состоялись в это воскресенье параллельно с местными. Уже посчитано 100% протоколов. Наш кандидат получил победные 34,10% голосов избирателей, опередив своего конкурента Олега Ляшко", – сказано в сообщении.

Анатолий Гунько – общественный деятель, правозащитник. Возглавляет ОО "Правозащита плюс" и является председателем наблюдательного совета Благотворительного фонда "Гильдия Добра". Согласно декларации за 2019 Гунько заработал как ФЛП 4,88 млн грн, еще 243 тыс. грн получил от ООО "Гильдия Права", а также дивиденды на сумму 78 тыс. грн от адвокатского объединения "Гильдия Права". В 2019 году Гунько баллотировался по 209 округу от "Батьківщини". Тогда он занял третье место, набрав 25% (17 345 голосов).

Напомним, согласно данным ЦИК, за Ляшко проголосовали 19 799 (31,78%), Гунько получил 21 245 голосов (34,10%). Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набрала 26,68% голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ляшко заявил, что не признает результаты парламентских выборов в своем 208-м округе на Черниговщине. В то же время выразил убеждение, что победу на них одержала именно его команда.