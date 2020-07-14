"Слуги" начали отказываться голосовать за скандальный языковой закон Бужанского

Часть нардепов от "Слуги народа" выступила против законопроекта своего коллеги Максима Бужанского относительно отсрочки перехода русскоязычных школ на украинский.

Соответствующие сообщения политики опубликовали на своих страницах в Facebook 14 июля. Против выступили, в частности, Богдан Яременко, Елизавета Богуцкая, Елизавета Ясько, Никита Потураев, Егор Чернев, Дмитрий Наталуха, Татьяна Цыба, Иван Юнаков, Дмитрий Гурин, Виктория Подгорная, Дмитрий Костюк, Александр Мариковский, Богдан Кицак, Дмитрий Налетов, Анастасия Радина, Александр Аликсийчук, Игорь Василив, Сергей Кузьминых, Евгений Петруняк, Лада Булах, Ростислав Тистык и другие.

Они заявили, что законопроект № 2362 "противоречит их убеждениям, вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решение общегосударственных задач общественного развития".

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить каждому гражданину выбирать язык личного общения, включая русский. Многие из нас в быту являются русскоязычными.

Вместе с тем, мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в нашей стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества", – сказано в тексте.

Народные депутаты заявили, что не будут голосовать за языковой законопроект Бужанского, призвав коллег поддержать их.

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Скриншот

Напомним:

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в парламент законопроект об отмене закона №5670-д об украинском языке. Он заявил, что документ якобы дискриминирует русскоязычных.

Также Бужанский внес в парламент законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

В действующей редакции закона переход должен перейти уже с 1 сентября 2020 года. Норма касается школьников, который начали учиться до 2018 года, то есть закончили начальную школу.

Как писал OBOZREVATEL, недавно документ, который переносит на 2023 год переход русскоязычных школ на украинский, предложили внести в повестку дня заседания Верховной Рады.