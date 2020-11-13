"Слуги" – об угрозе срыва заседания фракции из-за коронавируса: прямо мор какой-то начался

Заседание фракции "Слуга народа", которое должно состояться 16 ноября, под угрозой срыва из-за того, что много нардепов заболели коронавирусом.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник. Собеседник отметил, что сейчас необходимо обсудить множество срочных вопросов, а среди народных избранников "начался какой-то мор".

По его словам, в чате фракции идет перекличка, чтобы узнать, кто сможет прийти на заседание.

"Нам нужно собраться, дела давят, хотели бы послушать на фракции отчет премьера по поводу карантина. До сих пор никто так и не понял его эффективность. Мажоритарщикам просто головы сносят за этот карантин на местах, мы уже премьеру 5-6 коллективных обращений сделали", – рассказал источник.

Также отмечается, что необходимо обсудить вопрос с ФЛП и бюджет.

"Сейчас идет перекличка, кто сможет прийти на заседание. У нас много больных во фракции. Минимум 10 новых за последнюю неделю, а есть еще те, кому очень плохо, которые находятся в больнице. Например, Владислав Бородин и Александр Мережко. Также нам нужно обсудить ситуацию с ФОПами, бюджет и много всего, а тут прямо мор какой-то начался", – заявил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.