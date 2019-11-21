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21 ноября • обновлено в 12:09
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Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко
Лидер партии "Гражданская позиция" Все статьи автора

"Слуги народу", прогнозовано посипалися

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Само-дискредитація, прискорена і дуже небезпечна.

"Слуги народу", зібрані під вибори на скору руку, - прогнозовано посипалися. Морально і ціннісно посипалися. Про професійність промовчу.

Посипалися після перших же іспитів на спокусу, після навіть поверхневих розслідувань журналістів, після кількох "спілкувань" з пранкерами...

Одразу повилазило мурло - і раніше судимих насильників, і нових "кришувальників", і кар‘єристів-схемотехніків, і любителів дешевого сексу, і неприхованих ватників, і явних лобістів олігархату, і "безсеребреників" з купою Luxury-авто, і просто жадібних на державні гроші, хоча б невеликі, хоча б для тещі на житло...

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Сумно все це спостерігати. І радіти чи зловтішатися тому не варто. Така само-дискредитація влади, при тому що люди надали їй небачену раніше підтримку, може спричинити дуже тяжке розчарування і масову зневіру.

Маятник очікувань/уподобань може знову хитнутися в нову крайність. У яку? І з якими тепер очікуваннями? Я не знаю. Може Ви знаєте?

Знаю твердо одне: найбільше шкода втраченого часу - країна його не має. Бездумні непрофесійні ігрища в "реформи" і швидка моральна само-дискредитація влади лише прискорять потік еміграції закордон. Молодших, освіченіших, здоровіших... Залишатимуться хто? Вірно: старші, неосвічені, хворі, непрацездатні...

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І тоді вже скоро не буде з ким піднімати країну, яку б нову владу народ не обирав. Ось чому час - головний фактор.

Де межа? Для себе я визначив рубіж - березень місяць наступного року. Десь аналітично, десь інтуїтивно, саме такий часовий рубіж. Після якого стане ясно остаточно. Для мене принаймні.

Або Зеленський схаменеться, зупиниться, усвідомить глибину прірви попереду і рішуче внесе глибинні корективи в свою політику і в кадрову політику насамперед, або... тоді без шансів, прискорений капець країні і державі, в усіх сенсах.

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Автор
Анатолий Гриценко Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facebook Анатолія Гриценка
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Комментарии на сайте не модерированы
Литвиненко Эдуард
Литвиненко Эдуард
Чи не пан Гриценко чудив у власному предвиборчому ролику як помічник-радник граючого в шахи ЗЕ?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Литвиненко Эдуард, Той Гриценко звичайна політична повія. Не знає в кого ще відсмоктати щоб до влади наблизитись. А те що ця політична повія зараз пише правдиві слова про вилупків Зеленої Шмарклі нічого не вартує
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