"Слуги народа" запустили Бюро финансовых расследований: что теперь будет

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1082-2 о создании Бюро финансовых расследований.

В ходе заседания в среду, 2 октября, за документ проголосовали 270 народных депутатов. Помимо 235 "за" от "Слуги народа" голоса дали "Батькивщина, "Голос" и некоторые мажоритарщики.

Рада поддержала создание Бюро финрасследований скриншот

Рада поддержала создание Бюро финрасследований скриншот

Предусматривается создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого будет направляться и координироваться Кабинетом министров через министра финансов.

"Бюро финансовых расследований состоит из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права", - отмечается в пояснительной записке.

Бюро будет заниматься расследованием экономических преступлений, в том числе будет самостоятельно проводить оперативно-розыскную деятельность.

При этом ликвидация каких-либо подразделений СБУ или МВД не предусматривается. Набор в новый орган планируют проводить через конкурс.

Авторы законопроекта ожидают, что благодаря работе Бюро будет снижаться теневой бизнес в Украине, что приведет к увеличению поступления налогов и сборов.

Монобольшинство поддержало законопроект о создание Бюро финрасследований

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Рада приняла резонансный законопроект о большой приватизации, разрешив бизнесменам покупать акции ряда государственных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, железной, угольной и энергетической промышленности.

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