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2 октября • обновлено в 23:04
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"Слуги народа" запустили Бюро финансовых расследований: что теперь будет

1.7т Читать материал на украинском

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1082-2 о создании Бюро финансовых расследований.

В ходе заседания в среду, 2 октября, за документ проголосовали 270 народных депутатов. Помимо 235 "за" от "Слуги народа" голоса дали "Батькивщина, "Голос" и некоторые мажоритарщики.

Рада поддержала создание Бюро финрасследований

Рада поддержала создание Бюро финрасследований

скриншот

Рада поддержала создание Бюро финрасследований

Рада поддержала создание Бюро финрасследований

скриншот

Предусматривается создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого будет направляться и координироваться Кабинетом министров через министра финансов.

"Бюро финансовых расследований состоит из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права", - отмечается в пояснительной записке.

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Бюро будет заниматься расследованием экономических преступлений, в том числе будет самостоятельно проводить оперативно-розыскную деятельность.

При этом ликвидация каких-либо подразделений СБУ или МВД не предусматривается. Набор в новый орган планируют проводить через конкурс.

Авторы законопроекта ожидают, что благодаря работе Бюро будет снижаться теневой бизнес в Украине, что приведет к увеличению поступления налогов и сборов.

Монобольшинство поддержало законопроект о создание Бюро финрасследований

Монобольшинство поддержало законопроект о создание Бюро финрасследований

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Рада приняла резонансный законопроект о большой приватизации, разрешив бизнесменам покупать акции ряда государственных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, железной, угольной и энергетической промышленности.

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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