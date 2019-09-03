"Слуги народа" замахнулись на неприкосновенность Зеленского

Вопрос о снятии неприкосновенности с президента Украины будет внесен в Верховную Раду Украины на следующей пленарной неделе.

Об этом заявил представитель президента в парламенте и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает "РБК-Украина". По его словам, в парламенте найдется достаточно голосов для этого.

"Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующую неделю - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины", - сказал Стефанчук.

Рада хочет снять неприкосновенность с президента

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 сентября, Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Все подробности пленарного заседания Второй сессии Верховной Рады IХ созыва читайте здесь.

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