На внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта, могут быть назначены 4 новых министра, которые заменят действующих глав Министерств иностранных дел, здравоохранения, социальной политики, а также оккупированных территорий.

Также ожидается ротация премьер-министра Алексея Гончарука и вице-премьера по промышленности, сообщает со ссылкой собственные источники в руководстве "Слуги народа" "Украинская правда".

"Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице-премьер по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий", – заверил собеседник.

"Слуги народа" задумали сменить 4 министров

Также стало известно, что главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Кто в таком случае заберет на себя функционал вице по евроинтеграции, узнать не удалось. Есть вероятность, что сам Кулеба будет совмещать две должности.

Неизвестные пока и кандидатуры на глав Министерств здравоохранения и социальной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы резко высказались за отставку Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

СМИ сообщили, что Гончарук подал в отставку, однако глава ВРУ Дмитрий Разумков все опроверг.

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