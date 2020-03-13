Главная Новости
13 марта • обновлено в 17:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слуги народа" обратились к Зеленскому с жестким требованием из-за органа в ОРДЛО

31.2т
Читать материал на украинском

Депутаты партии "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также относительно создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Одинаковый текст заявления появился сразу у нескольких нардепов партии. В частности инициативу поддержали Егор Чернев, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Лео Герос, Дмитрий Наталуха, Анна Бондар, Никита Потураев, Иван Юнаков, Богдан Яременко, Виктория Подгорная, Игорь Васылив.

В заявлении отмечается, что принятое представителями Украины в рамках Трехсторонней контактной группы решение о создании консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы является неприемлемым.

"Слуги народа" обратились к Зеленскому с жестким требованием

"Слуги народа" обратились к Зеленскому с жестким требованием

По словам нардепов, тревогу вызывает тот факт, что в создаваемом консультативном совете войдут на равных правах представители Украины и отдельных районов Донбасса, как стороны консультаций.

В политсиле напомнили, что в соответствии с положениями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" Россия осуществляет временную оккупацию территорий в Донецкой и Луганской областях.

"Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО и проч. Все переговоры по обеспечению прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями. Легитимность представителей так называемых ОРДЛО может быть признана только в том случае, если они предназначены законными представителями Украины или законными органами власти нашего государства ", – сказано в заявлении.

Депутаты обратились к Владимиру Зеленскому с требованием дать поручение представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений.

"Также призываем президента Украины Владимира Зеленского обязать делегацию Украины на переговорах с Российской Федерацией проводить на регулярной основе консультации и информировать Верховную Раду Украины относительно подходов и состояния переговоров", – отметили депутаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
3
5
Смешно
51
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
Создали орган и этим органом хо Х лов . вы и пли
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
васильевич василий
васильевич василий
Органом да. по хо Х лам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пузій Федір
Пузій Федір
Трохи запіз()ніло, але ж все-таки...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги