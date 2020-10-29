"Слуги народа" возмутились назначением Арестовича в ТКГ и вызовут его на разговор

В парламентской фракции "Слуга народа" выразили возмущение по поводу назначения военного обозревателя Алексея Арестовича коммуникационным советником в Трехсторонней контактной группе по Донбассу от Украины.

Его решили вызвать на заседание фракции для разговора. О причине такого отношения рассказал в комментарии УНН нардеп от СН Александр Качура.

"Я буду требовать, чтобы он все-таки был вызван на фракцию. Также хотелось бы, чтобы были представители Офиса президента. Потому что Арестович неоднократно негативно высказывался в сторону политики и программных задач партии, в отношении президента Украины", – заявил он.

По его словам, "слуги" хотят понять, какой позиции на сегодняшний день придерживается новоназначенный спикер. Сам Качура намерен настаивать, чтобы заседание фракции провели в ближайшее время.

"Члены фракции возмущены в данном случае. Потому что, на наш взгляд, это не та кандидатура, которая могла бы быть компромиссным спикером и участником ТКГ от Украины. Арестович, по мнению многих депутатов, имеет негативную репутацию. Он много высказывался негативно в отношении президента Украины, поэтому не знаю, как он может представлять Украину", – пояснил нардеп.

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