"Слуги народа" возмутились назначением Арестовича в ТКГ и вызовут его на разговор
Во фракции убеждены, что он не может быть компромиссным спикером и участником ТКГ от Украины
Военный обозреватель, по мнению нардепов, имеет негативную репутацию
В частности, говорят, что он много высказывался негативно о политике СН и президенте
В парламентской фракции "Слуга народа" выразили возмущение по поводу назначения военного обозревателя Алексея Арестовича коммуникационным советником в Трехсторонней контактной группе по Донбассу от Украины.
Его решили вызвать на заседание фракции для разговора. О причине такого отношения рассказал в комментарии УНН нардеп от СН Александр Качура.
"Я буду требовать, чтобы он все-таки был вызван на фракцию. Также хотелось бы, чтобы были представители Офиса президента. Потому что Арестович неоднократно негативно высказывался в сторону политики и программных задач партии, в отношении президента Украины", – заявил он.
По его словам, "слуги" хотят понять, какой позиции на сегодняшний день придерживается новоназначенный спикер. Сам Качура намерен настаивать, чтобы заседание фракции провели в ближайшее время.
"Члены фракции возмущены в данном случае. Потому что, на наш взгляд, это не та кандидатура, которая могла бы быть компромиссным спикером и участником ТКГ от Украины. Арестович, по мнению многих депутатов, имеет негативную репутацию. Он много высказывался негативно в отношении президента Украины, поэтому не знаю, как он может представлять Украину", – пояснил нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 октября Алексей Арестович сообщил, что назначен советником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по информационной политике – с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.
Выяснилось, что в 2017 году Арестович заявлял, якобы не считает Украину частью Европы. В Facebook эксперт жаловался, что в украинском обществе нельзя озвучивать свое мнение, выбирать язык для общения и иметь свои ценности.
Кроме этого, ранее советник и спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович говорил, что не считал себя патриотом.
Недавно Арестович похвастался, чем будет заниматься в ТКГ, а также поделился позицией по поводу Минских договоренностей.