"Слуги народа" внесли законопроект об оружии в Украине: что известно

В Верховную Раду народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" внесли проект закона об оружии.

Законопроект об оружии №1222 в парламенте зарегистрировали нардепы Игорь Фрис и Александр Матусевич. В описании сказано, что 2 сентября документ получил аппарат Рады: передан на рассмотрение.

При этом самого текста закон или пояснительной записки к нему еще нет.

Однако "Вестям" депутат Фрис сообщил, что в тексте закона содержится определение и описание видов оружия, порядок его хранения, оборота, контроля за ним и его применения.

"Условно, закон – о короткоствольном оружии. Проект определяет порядок контроля за всем оружием с момента покупки, закрепляет основания для отказа в выдаче разрешения на право покупки и владения, а они будут жестче, чем сейчас", – рассказал он.

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Также проект закона предусматривает создание Единого унифицированного реестра оружия, куда будут помещены метки отстреленных боеприпасов и уникальные "отпечатки".

Кроме этого, "слуги народа" поместили в проект закона норму о легализации незаконного оружия.

"Говорится о конкретных процедурах, которые позволят определенным способом – если это будет принято – легализировать или привести это оружие в соответствие с нормами закона, которые будут действовать. Это будет похоже на те процедуры, которые приняты сегодня в ходе месячников по добровольной сдаче оружия. Будет применяться соответствующая процедура, и так мы сможем начать вывод этого оружия из тени", – пояснил Фрис.

Оружие

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 2 сентября провел совещание с новым составом Кабмина, спикером Рады и правоохранительными органами. На нем глава государства, хотя по закону и не имел такого права, назвал задачи и сроки их выполнения и для правительства, и для парламента.

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