"Слуги народа" ведут себя, как хозяева жизни
Новостную ленту разрывает от возмущения, что в Днепре очередные депутаты от правящей партии вместе с областным руководством, в очередной раз цинично нарушили карантин, отобедав в ресторане на "великие тыщи".
Люди спрашивают, почему я молчу и ничего не комментирую.
Отвечу, быть может, один раз, сразу и наперёд.
Вы знаете, друзья, политика - вообще грязная штука.
Каждый день ты должен идти, на пусть мелкие, но сделки с совестью, пытаясь сбалансировать интересы различных участников процесса, политических партий и городских кланов.
Но, увы, похоже, что те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности.
Это тогда, когда объявляешь себя "слугой народа", а ведёшь себя как "хозяин жизни".
Сидишь почти всей фракцией на зарплате у одиозного олигарха ( о чём известно всей стране ), но лживо обвиняешь вновь созданную партию "Пропозиция", что за ней стоят некие спонсоры.
Когда заказываешь проституток в парламенте, меняешь газ на собак, записываешь в свою партию насильников, не стесняешься якшаться с откровенными бандитами, нарушаешь все мыслимые и немыслимые предвыборные обещания, не видишь ничего зазорного в румынских паспортах и десятках люкс-авто, убиваешь последние надежды людей тотальной некомпетентностью, но, при этом, с за@ными глазами спокойно обвиняешь людей дела, пытающихся хоть как-то, но спасти эту несчастную страну, в том, что они - "неудачники, торгаши и коррупционеры".
Когда обещаешь обществу справедливость, а сам в борьбе с политическими оппонентами ставишь ставку на массовую фабрикацию уголовных дел и использование админресурса.
Когда декларируешь открытость и публичность, а сам плюешь в лицо профессиональным журналистам и заливаешь потоками гноя и чудовищной лжи мозги избирателям через анонимные телеграмм-каналы.
Те, кто сегодня пришёл во власть, принесли в неё стандарт абсолютной аморальности.
И не видеть этого может только слепой.
Мне уже давно с ними всё понятно и поэтому я предпочитаю не лишний раз праведно возмущаться, а спокойно готовлюсь к борьбе.
...
Ибо впереди всех нас ждут трудные времена.
И каждый из нас должен просто определиться с выбором.
С кем ему по пути.