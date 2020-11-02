"Слуги" собрались на заседание фракции из-за КСУ и встретились с Зеленским. Видео

Народные депутаты от "Слуги народа" собрались на заседание фракции в понедельник, 2 ноября.

На него также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Страна". По данным "VESTI", глава государства не провел там даже получаса и уехал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, на заседании речь будет идти о решениях Конституционного суда и путях выхода из кризиса, который они спровоцировали.

Некоторые из депутатов заявили, что не готовы голосовать за президентский законопроект об отстранении судей КСУ.

Так, Александр Качура принес на заседание Конституцию. "Я лично ни при каких обстоятельствах не готов голосовать. Хоть стреляйте", – сказал он.

С такой же позицией выступил и Александр Дубинский. Он считает, что Украине не нужны "спешные и эмоциональные решения".

"Нам нужен системный подход к реформированию законодательства в том виде, в котором оно будет соответствовать Конституции. Ни законопроект Разумкова, ни законопроект Офиса президента, на сейчас мне не кажутся такими, которые нужно принимать поспешно", – отметил он.

(Видео – Telegram "Страны")

Напомним, что ранее Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной Рады, в том числе и от своей фракции "Слуга народа", проголосовать за его законопроект для разрешения конституционного кризиса.

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