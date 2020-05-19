"Слуги народа" собрались на закрытое заседание: приняты первые решения

Фракция "Слуга народа" 19 мая собралась на закрытое заседание, на котором был принят ряд решений по поводу голосования за законопроекты.

Собрание состоялось в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Как сообщили источники OBOZREVATEL, в частности, было решено не голосовать за законопроект по двойному гражданству.

По словам источника, принятое решение означает, что его не будут трогать и обсуждать во фракции какое-то время.

Также, помимо гражданства, ожидается обсуждение законопроекта об игорном бизнесе и работе Кабинета министров.

Один из нардепов уточнил OBOZREVATEL, что законопроект о гражданстве решено отложить и доработать.

Также была затронута проблема коммуникации между "слугами народа". В связи с этим решено меньше писать в соцсетях, а больше общаться друг с другом вживую, в том числе по вопросам законопроектов.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что на заседание должен прибыть президент Владимир Зеленский. Но позднее стало известно, что он не приедет. В своем телеграм-канале Качура опубликовал обращение к президенту с просьбой провести внутренний параймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 19 мая сняла с повестки дня законопроект о двойном гражданстве.

Парламент должен был рассмотреть президентский законопроект №2590 о двойном гражданстве в Украине. В то же время между депутатскими фракциями завязался спор о принятии этого документа.