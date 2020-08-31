"Слуги народа" собрались на съезд в "Парковом": все подробности

В понедельник, 31 августа, прошел внеочередной съезд партии "Слуга народа", где представили кандидатов на должности глав областных центров Украины.

Мероприятие проходил в киевском КВЦ "Парковый". Как сообщает пресс-служба политсилы, на съезде присутствовал президент Владимир Зеленский и ряд представителей руководства нашего государства.

"На съезде партии "слуг народа" будет принято решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также представлен список кандидатов на должности мэров областных центров", – ранее говорилось в сообщении.

КВЦ "Парковый"

Отметим, что район усилили нарядами полиции и Нацгвардии, которые дежурят у самого КВЦ и в Мариинском парке.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию съезда партии:

16:50 – Съезд партии СН завершился исполнением национального гимна Украины.

Съезд завершился исполнением национального гимна. Скриншот

16:40 – Президент Украины Владимир Зеленский выступил с трибуны и обратился к участникам съезда: "вас называли зелеными кнопочками, принтерами и тамадами – я горжусь этим!".

Президент Украины Владимир Зеленский. Скриншот

16:30 – На съезде партии "Слуга народа" представили 23 кандидата в мэры городов.

Кандидаты в мэры от "Слуги народа". Скриншот

15:55 – С трибуны начал выступление глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Александр Корниенко. Скриншот

15:45 – На съезд прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский на съезде партии. Скриншот

15:35 – Юморист Олег Филимонов заявил, что идет в мэры Одессы от партии "Слуга народа". По его словам, предложение баллотироваться ему сделал президент Владимир Зеленский.

15:05 – Перед "Парковым" собрался небольшой митинг, где люди с плакатами просят разобраться с застройщиками, которые их обманули.

14:45 – Первые участники съезда начали прибывать на регистрацию.

Олег Филимонов

Нацгвардия

Полиция у здания "Паркового"

Митинг

Регистрация на съезд партии Страна

Регистрация на съезд "Слуги народа". Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.