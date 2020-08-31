"Слуги народа" собрались на съезд в "Парковом": все подробности
В понедельник, 31 августа, прошел внеочередной съезд партии "Слуга народа", где представили кандидатов на должности глав областных центров Украины.
Мероприятие проходил в киевском КВЦ "Парковый". Как сообщает пресс-служба политсилы, на съезде присутствовал президент Владимир Зеленский и ряд представителей руководства нашего государства.
"На съезде партии "слуг народа" будет принято решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также представлен список кандидатов на должности мэров областных центров", – ранее говорилось в сообщении.
Отметим, что район усилили нарядами полиции и Нацгвардии, которые дежурят у самого КВЦ и в Мариинском парке.
OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию съезда партии:
16:50 – Съезд партии СН завершился исполнением национального гимна Украины.
16:40 – Президент Украины Владимир Зеленский выступил с трибуны и обратился к участникам съезда: "вас называли зелеными кнопочками, принтерами и тамадами – я горжусь этим!".
16:30 – На съезде партии "Слуга народа" представили 23 кандидата в мэры городов.
15:55 – С трибуны начал выступление глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
15:45 – На съезд прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
15:35 – Юморист Олег Филимонов заявил, что идет в мэры Одессы от партии "Слуга народа". По его словам, предложение баллотироваться ему сделал президент Владимир Зеленский.
15:05 – Перед "Парковым" собрался небольшой митинг, где люди с плакатами просят разобраться с застройщиками, которые их обманули.
14:45 – Первые участники съезда начали прибывать на регистрацию.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.