'Слуги народа' собрались на съезд в 'Парковом': все подробности

В понедельник, 31 августа, начался внеочередной съезд партии "Слуга народа", где должны представить кандидатов на должности глав областных центров Украины.

Мероприятие проходит в киевском КВЦ "Парковый". Как сообщает пресс-служба политсилы, на съезд прибудет президент Владимир Зеленский и ряд представителей руководства нашего государства.

"На съезде партии "слуг народа" будет принято решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также представлен список кандидатов на должности мэров областных центров", – ранее говорилось в сообщении.

КВЦ "Парковый"

Отметим, что район усилили нарядами полиции и Нацгвардии, которые дежурят у самого КВЦ и в Мариинском парке.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию съезда партии:

15:05 – Перед "Парковым" собрался небольшой митинг, где люди с плакатами просят разобраться с застройщиками, которые их обманули.

14:45 – Первые участники съезда начали прибывать на регистрацию.

Олег Филимонов

Нацгвардия

Полиция у здания "Паркового"

Митинг

Регистрация на съезд партии Страна

Регистрация на съезд "Слуги народа". Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

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