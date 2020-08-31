'Слуги народа' собрались на съезд в 'Парковом': все подробности

На съезд прибудет президент Владимир Зеленский
Политсила представит основных кандидатов в мэры городов
Район оцепили Нацполиция и Нацгвардия
В понедельник, 31 августа, начался внеочередной съезд партии "Слуга народа", где должны представить кандидатов на должности глав областных центров Украины.
Мероприятие проходит в киевском КВЦ "Парковый". Как сообщает пресс-служба политсилы, на съезд прибудет президент Владимир Зеленский и ряд представителей руководства нашего государства.
"На съезде партии "слуг народа" будет принято решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также представлен список кандидатов на должности мэров областных центров", – ранее говорилось в сообщении.
КВЦ "Парковый"
Отметим, что район усилили нарядами полиции и Нацгвардии, которые дежурят у самого КВЦ и в Мариинском парке.
OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию съезда партии:
15:05 – Перед "Парковым" собрался небольшой митинг, где люди с плакатами просят разобраться с застройщиками, которые их обманули.
14:45 – Первые участники съезда начали прибывать на регистрацию.
Олег Филимонов
Нацгвардия
Полиция у здания "Паркового"
Митинг
Регистрация на съезд партии Страна
Регистрация на съезд "Слуги народа". Страна
Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.
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