"Слуги народа" собирают съезд накануне местных выборов: названа дата

Политика 00:20, 26.07.2020 Обновлено: 00:22, 26.07.2020

Партия "Слуга народа" планирует собрать представителей избирательных штабов на всеукраинский съезд, который, предварительно, состоится 21 августа.

Он этом на странице в Facebook сообщила заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук. Она рассказала, что 25 июля состоялась встреча политиков с региональными штабами.

"Эта встреча стала первой из трех, на которых мы собираем представителей избирательных штабов из всех областей Украины. Впереди, кроме общих, нас еще ждет немало секторальных учений по различным направлениям предвыборной деятельности", – написала Кравчук.

"Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров", – сообщила она.

Кравчук добавила, что тогда же партия планирует выдвинуть кандидата на довыборах по 208 округу (Черниговская область).

Facebook / Евгения Кравчук
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ранее нашло коррупционную составляющую в действиях народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова.

НАПК начало проверку возможной связи "слуги народа" с табачным бизнесом.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Украинского вратаря расстреляли в "ДНР" за сине-желтый флаг: 6 лет трагедии

Оккупанты утопили бронемашину на "патриотической" акции в Керченском проливе

Олег Гусев станет помощником Луческу в "Динамо" – СМИ

В Киеве возле ресторана устроили стрельбу: ранены студенты

В России вспыхнула самая масштабная акция протеста: требуют свергнуть Путина. Фото и видео