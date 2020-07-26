"Слуги народа" собирают съезд накануне местных выборов: названа дата

Партия "Слуга народа" планирует собрать представителей избирательных штабов на всеукраинский съезд, который, предварительно, состоится 21 августа.

Он этом на странице в Facebook сообщила заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук. Она рассказала, что 25 июля состоялась встреча политиков с региональными штабами.

"Эта встреча стала первой из трех, на которых мы собираем представителей избирательных штабов из всех областей Украины. Впереди, кроме общих, нас еще ждет немало секторальных учений по различным направлениям предвыборной деятельности", – написала Кравчук.

"Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров", – сообщила она.

Кравчук добавила, что тогда же партия планирует выдвинуть кандидата на довыборах по 208 округу (Черниговская область).

Facebook / Евгения Кравчук

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