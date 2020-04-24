В сети появились видео и фото со встречи Саакашвили со "слугами"
В сети появились видео с выступления экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который претендует на должность вице-премьера по реформам, перед "слугами народа".
Ролики были опубликованы в пятницу, 24 апреля. Как отметила одна из пользовательниц Twitter, в какой-то момент нардепы не особо слушали программу политика (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).
На заднем плане видео видно трех мужчин, которые смотрели, по всей видимости, в телефон, а в зале было слышно шум.
Добавим, что Саакашвили поделился фотографиями, сделанными после встречи в КВЦ "Парковый", на своей странице в Facebook. На снимках он позирует рядом с некоторыми депутатами в масках.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
24 апреля Саакашвили прибыл на встречу со "Слугой народа", где рассказал о том, чем хочет заниматься в Кабмине. Его приоритеты – снижение давления на бизнес и переговоры с МВФ.
Однако президент Украины Владимир Зеленский не приехал на встречу экс-главы Одесской ОГА с нардепами от "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".