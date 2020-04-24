В сети появились видео с выступления экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который претендует на должность вице-премьера по реформам, перед "слугами народа".

Ролики были опубликованы в пятницу, 24 апреля. Как отметила одна из пользовательниц Twitter, в какой-то момент нардепы не особо слушали программу политика (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Встреча Михеила Саакашвили со "слугами" facebook.com/SaakashviliMikheil

На заднем плане видео видно трех мужчин, которые смотрели, по всей видимости, в телефон, а в зале было слышно шум.

Добавим, что Саакашвили поделился фотографиями, сделанными после встречи в КВЦ "Парковый", на своей странице в Facebook. На снимках он позирует рядом с некоторыми депутатами в масках.

Встреча Михеила Саакашвили со "слугами" facebook.com/SaakashviliMikheil

Встреча Михеила Саакашвили со "слугами" facebook.com/SaakashviliMikheil

Встреча Михеила Саакашвили со "слугами" facebook.com/SaakashviliMikheil

Встреча Михеила Саакашвили со "слугами" facebook.com/SaakashviliMikheil

Встреча Михеила Саакашвили со "слугами" facebook.com/SaakashviliMikheil

Встреча Михеила Саакашвили со "слугами" facebook.com/SaakashviliMikheil

Встреча Михеила Саакашвили со "слугами" facebook.com/SaakashviliMikheil

Встреча Михеила Саакашвили со "слугами" facebook.com/SaakashviliMikheil

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