В действиях офиса Зеленского наметилась интересная тенденция, сближающая его с офисом условного Путина.

Условного, так как Путин – это коллектив из нескольких актёров, а Зеленский играет сам себя и в единственном числе. Офис, разумеется, тоже играет Зеленским. Но если в США президентский "хвост" виляет "собакой", то почему в президентско-парламентской республике Украина должно быть иначе?

На это есть минимум две причины. Во-первых, Украина ближе к модели власти в США и Франции, чем к парламентским республикам Европы и её конституционным монархиям, этим неформальным парламентским республикам. Поэтому у нас "виляние" президентом логично. Во-вторых, президентом сейчас актёр и профессиональные навыки обязывают его играть по сценарию. Актёр всегда воплощает волю и замысел сценариста, – с талантом или халтурно, – отдельный вопрос. Качество исполнения Зеленским роли президента в реальности, а не в кино, оставляю "за кадром", более интересны сами сценаристы.

В Украине и на России офисы президентов сейчас юзают две темы: возможность в них военных переворотов и тему массовых посадок и репрессий. Юзают по-разному, в силу того, что Россия и Украина – это две очень разные социально-экономические модели. Но сходных черт тоже достаточно.

На России власть и государство сдержанно уверяют всех, и прежде всего, самих себя, что военный переворот у них невозможен по определению. Потому что Россия не такая. Оппозиция всех оттенков и общество, наоборот, мечтают о военном перевороте, но по ряду причин называют его народным восстанием, бунтом, протестами, реже революцией. Одна из причин, – коммунисты слово "революция" дискредитировали до основания, а затем с прочими путинистами запугали себя и всех вусмерть "цветными революциями".

Вдобавок Украина регулярно дразнит Майданами и революциями. Украина и Грузия – две страны экс-советского пространства, где вопреки воле коммунистов есть позитивное отношение к слову "революция". Для Москвы революции в Грузии неважны: их можно объяснить кавказским менталитетом и ещё чем-нибудь, но с Украиной этот номер не проходит. Поэтому в Кремле крайне нервного реагируют на любые волны революции в Украине и в Беларуси.

Оппозиция и общество на России мечтают о военном перевороте по многим причинам. У них нет такой идеи революции, которую они импортировали в XIX в. из Европы, нет иного, кроме силового, способа смены власти, нет партий революционных перемен, нет вообще желания самим что-то делать и много чего нет. Поэтому было бы замечательно, если бы армия РФ, американцы, НАТО или инопланетяне свергли бы власть путинистов и установили бы более приемлемый для всех режим. Армия для них предпочтительней, но у армии свои проблемы, и она, вообще, собирается ехать на заработки в Африку и в Сирию по вахтовому методу.

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С другими "силовиками" тоже всё понятно. ФСБ и прочие службы, где ведут свою родословную от Дзержинского, работают в режиме лаборатории Касперского, – пишут синхронно вирусы и антивирусы для переворотов и революций. Антивирусы они часто запускают даже раньше вирусов, чем лишают премий коллег, а всех остальных надеж на перемены.

Самый "крутой" антивирус они сейчас пытаются установить везде. Звучит он так: на Западе больше всего боятся распада РФ, так как тогда одну большую банду сменит много маленьких банд, у них у всех будет ядерное оружие, они начнут им стрелять и наступит атомный хаос, вместо атомного рая, централизованно обещанного Путиным россиянам.

В этом информационном "антивирусе" зияет огромная "дыра" – не только на Западе, но и на Востоке, и на Юге угроза распада РФ с утечкой атомного оружия и перестрелками им никого всерьёз не пугает из-за её надуманности.

Атомные бомбы вместе с реакторами по выпуску оружейного урана из СССР уже "утекали" в Китай, и затем из РФ в КНДР и Иран. Вероятность ядерного удара из РФ по США, Европе и Китаю сейчас выше, чем такой акт от Уральской республики или Якутии. Централизованный пуск нескольких сотен атомных ракет тоже опасней пуска десятка их какими-нибудь "суровыми челябинскими парнями" или капитаном пьяной подводной лодки. Террористы тоже не выстроятся в очередь к Уралу за ядерным оружием. Оно стоит очень дорого, сложно хранить и транспортировать, и вместо него легко могут втюхать стиральный порошок. Есть намного более дешёвые и доступные средства, как показывает пуск газа в токийском метро, теракты 11 марта на вокзале в Мадриде и 11 сентября в Нью-Йорке.

Но самая большая "дыра" в данном "антивирусе", – почему в ФСБ вообще решили, что Уральская республика непременно начнёт ядерную войну с Казахстаном или Пермью Великой? Гораздо реалистичней, что новые владельцы продадут его для утилизации США и ЕС, подобно тому, как это сделали Украина, Беларусь и РФ. Деньги за утилизацию ядерного оружия из Украины и Беларуси получила РФ, которая ею у себя и занималась. Теперь такие деньги смогут получить сами субъекты РФ, минуя посредничество Москвы, которая, как в байке о вершках и корешках, себе взяла доллары, а им отдала хранилища радиации.

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Этот "антивирус", как и модное гадание на России из-за массовых посадок чиновников и судов по протестам в Москве, – это уже 37-ой год или как, – симптомы одной болезни – боязни офиса в Кремле своего силового свержения. Вроде и некому офис разгонять, но в нём всё равно изводятся в ожидании разгона.

Диагноз болезни – дряхление автократии Путина. Московская и российская автократии – это два динозавра, дожившие до XXI в. и ведущие родословную от отца Ивана Грозного – царя Василия III, которого при жизни тоже прозвали "Грозным". Но сын превзошёл его. Совокупный возраст обоих этих автократий 500 лет. За столь долгое время у этой системы инстинкт самосохранения заточился до блеска, пусть и не достиг китайского уровня, ещё более древней автократии. Поэтому система нервно реагирует на любые шевеления, и её тяготит мысль о неизбежности, если не системной смерти, то своего нового перерождения в рамках самой себя.

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Из таких перерождений состоит вся её история: с каждым новым правителем на России жизнь начинали с "чистого листа" и в разной степени предавали осуждению предыдущее царствование. Этой традиции не изменяли ни коммунисты, ни даже путинисты, которые сначала мягко, а затем всё жёстче осуждали Ельцина, вплоть до сожжения в 2018 г. дома Ельциных в Свердловской области и информационных атак на Ельцин-центр. Это притом, что Ельцин не создал ни учения, ни фан-клуба. Но традиция есть традиция. Россия в этом действительно заколдованное место – в ней вечный бег на месте в рамках перерождения. Весь XIX в. в ней определялись как относиться к Петру I, уже сто лет решают, как быть со Сталиным. Даже добрались до Ивана Грозного, притом, что в отношении его точку над "і" официально поставили в 1862 г. – на памятник "Тысячелетию России" в Новгороде он не попал.

Статья Суркова о путинизме и его месте в истории – тоже один из симптомов боязни системы, как бы при новом перерождении марксисты-зюганисты, ленинцы-удальцовцы или жириновцы и грудининцы не переусердствовали и не зачистили бы и Суркова. В дряхлой автократии Путина знают: в таких социумах самый революционный класс – это бюрократия, которая может подвигнуть остальной народ если не на революции и шаг к феодализму, то к новому перерождению. Это знал ещё марксист Сталин и регулярно её перетряхивал для своего успокоения. Мао Дзедун придумал "огонь по штабам", который вели хунвейбины почти под украинским лозунгом "Молодь в Ради!". В Китае автократия более древняя, а потому и более изобретательная, чем на России.

Ситуативно эта фобия офиса Путина совпала во времени с похожей фобией в офисе Зеленского и "Слуг народа", но имеющей иную природу. Офисная дама Богуцкая уже месяц назад прокричала: Порошенко в декабре сделает военный переворот и отберёт у "слуг" все плюшки, а мы только начали их надкусывать. Эта фобия есть у значительной части "слуг", а не только у нервной дамы и десятка второразрядных мажоров Януковича, чьё привольное житие слегка переехал трамвай революции Достоинства.

Определённой части "слуг", особенно "кварталовцам", очень хочется выстроить под себя и Зеленского автократию по образцу России. Зеленский не против и не мешает им этим заниматься, судя по его слова о Пашинском на пресс-марафоне и другим фактам. Коломойский тоже не против, но оставляет за собой право вносить корректировки как в процесс, так и в результат. "Слуги народа" из числа экс-регионалов, Медведчук и разные оппоблоки тоже в целом не против. Они хотели бы видеть царём другого, но понимают: нужен переходный период, и пока вынуждены соглашаться на Зеленского как того, кто торит дорогу.

В целом коллектив по строительству автократии в Украине собрался разношёрстный, но по примеру "ленинского призыва" Сталина честно пытался организовать через соцсети "зелёный призыв" под парламентские выборы. От досрочных местных выборов разумно отказались, так как партии не хватало кадров даже для Верховной Рады, а набежавшая на зов публика была слишком специфической. Редкий случай, когда плюшек валом, а давать их приходится непонятно кому.

В общем, обычные проблемы обычной начинающей автократии, которая постоянно боится, что придут хозяева и погонят зарвавшихся слуг. Партию "Враги народа" никто, нигде и никогда ещё не создавал, и не регистрировал. Можно попробовать. После "Слуг" в Украине у "Врагов народа" может быть триумф на выборах, если "Слуги" выборы нам оставят.

Но очередные выборы далеко, внеочередных выборов "Слуги народа" ни за что теперь не допустят, поэтому они и мучаются теми же фобиями, что и путинский режим, но на свой лад, – у обоих проблема выборов 2024 года, как это называют на России. Отличие в том, что на России оппозиция и все недовольные её умно обсуждают сейчас и ничего не делают, а в Украине уже начался кастинг "настоящих полковников", готовых возглавить восстание. Украинские военные на заработки в Сирию, в Ливию и в Африку ехать тоже не собираются, – дома много работы.

Поэтому "Слугам народа" подобно "Единой России", известной также как "партия жуликов и воров", тоже хочется массовых посадок, но атмосфера другая. В результате "Слугам", чтобы начать посадки, нужно сначала изменить атмосферу. Этим они сейчас активно и заняты, надеясь, что можно будет начать посадочный сезон сразу после Нового года, а то и прямо на Новый год, что удобней.

Атмосферу глобально накаляет сам Офис, когда возвещает, что народ якобы требует посадок, а мы никого до сих пор не посадили и не оправдали его высокое доверие. Поэтому давайте кого-нибудь посадим и придумаем за что. Но даже Дмитрий Разумков из "Центра им. Александра Разумкова" не показывает цифры соцопросов, подтверждающих этот тезис. Социологи из "Центра Разумкова" пока не готовы стать подстилкой у "Слуг", в отличие от РФ, где они и академия готовы "научно обосновать" любой каприз власти. В Украине пока не автократия, а развитой феодализм с элементами демократии и поэтому с капризами сложности.

В Украине обосновать такой каприз "Слуг" сейчас согласен только хор им. Г. Верёвки. Во всяком случае по заверениям нардепа-"кварталовца" Корявченкова, более известного как "Юзик". По его словам, худрук хора Коринец сам пришёл в "95 квартал" с просьбой разрешить хору спеть песню о сгоревшей хате Гонтаревой на фоне актёров "Квартала". Сказал это Корявченко в микрофон журналистки "Радио Свобода" в который не были встроены датчики детектора лжи. Но и без них всё было написано на лице Корявченко.

Собственно, шоу с прохождением "Слугами" детектора лжи преследовало тоже две "посевные" цели – получить "научную" справку, что "Слуги" никогда не врут, всегда правы, и сбалансировать негативный эффект от начатых Офисом сомнительных судебных дел. Мол, Офис бьёт и по своим для симметрии. Выглядело глупо и живо напомнило мэра Киева Черновецкого, который врал и крал, но тоже любил сходить на полиграф.

У "слуг" нагрев атмосферы для репрессий выходит явно более коряво, чем у их коллег единоросов, притом, что видно – стараются. В этом и отличие начинающих автократов от автократов с пятисотлетней традицией. У тех, по оценкам правозащитников, сидит или под следствием до 2% всех госслужащих РФ, а остальные гадают: это уже репрессии или как? Единоросы сажают с целью профилактики восстаний и расползания. Поэтому отдают предпочтение высоким чиновникам Дальнего Востока, Северного Кавказа и Поволжья, но формально – за коррупцию. Действительно, в России, как в любой автократии, коррупция толще и гуще, чем в демократиях, но как-то странно она обитает только по окраинам, а не в Москве. На России, как обычно, политику шью авансом и тем, кто ещё не дозрел до неё.

В Украине пришить коррупцию или хоть что-нибудь, как Пашинскому "дело Вячеслава Химикуса", пытаются тем, кто делал политику и воевал с российскими агрессорами и их коллаборантами. Это не столько месть, как боязнь, аналогичная российской. Эта боязнь сейчас и сближает начинающих автократов из Украины с их единомышленниками из РФ. Опытные россиянцы надеются, что у "Слуг народа" со строительством автократии будет, как и у Януковича, но они попросят Путина ввести войска гораздо раньше, чем тот. Путин и Песков уже 30 октября предложили такую услугу на случай, если Зеленский не сможет разобраться с теми военными, ветеранами и волонтёрами, которые не хотят выполнять его приказы. В этом одно из отличий украинцев от россиян. В Украине можно послать нафиг президента, если он нарушает законы и здравый смысл, а на России смиренно говорят: "Слушаю и повинуюсь".

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