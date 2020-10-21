"Слуги народа" решили сорвать 2 тур местных выборов, прикрываясь карантином
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №4234, которое предусматривает отмену второго тура местных выборов якобы из-за карантина.
Согласно информации на сайте парламента, инициатором документа стала народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко. В сети уже обнародовали полный текст постановления.
В частности, в нем предлагается дополнить постановление Верховной Рады от 15 июля "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" пунктом о запрете второго тура голосования в связи с пандемией COVID-19.
"Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины COVID-19", – говорится в скандальном постановлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты издания "НВ" рассказали, что после местных выборов в Офисе президента Украины якобы возможны значительные кадровые изменения.
Они затронут заместителя главы ОПУ Юлию Ковалив и заместителя председателя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Также одну из должностей могут выделить экс-министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.