"Слуги народа" решили провести кадровые перестановки в Кабмине: названы фамилии

Новым вице-премьером по евроинтеграции может стать Ольга Стафанишина

На заседании фракции "Слуга народа" приняли ряд решений по кадровым перестановкам в Кабинете министров.

В частности, предлагается заменить вице-премьера по евронтеграции и определена кандидатура министра культуры .

По данным источника OBOZREVATEL, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко может стать послом в Великобритании. Вместо него на эту должность предлагают Ольгу Стефанишину.

С марта по декабрь 2017 года она работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. С декабря 2017 была она была гендиректором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата.

На должность министра экологии обсуждалась кандидатура Романа Абрамовского, однако на заседании фракции голосов за него не набралось.

Министром культуры фракция предлагает кандидатуру нардепа, главу парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывшего гендиректора "1+1 медиа" Александра Ткаченко, пишет LB.ua со ссылкой на заместителя главы фракции СН Евгению Кравчук.

По данным нардепа от СН Александра Качуры, главой комитета вместо Ткаченко станет Никита Потураев.

Также фракция одобрила кандидата на должность судьи Конституционного суда. Им стал Виктор Кичун, который заменит на этой должности Николая Мельника, подавшего в отставку в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта Верховная Рада определилась с составом нового Кабинета министров, который возглавил Денис Шмыгаль.

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