Главная Новости
1 июня • обновлено в 19:51
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слуги народа" решили провести кадровые перестановки в Кабмине: названы фамилии

  • Новым вице-премьером по евроинтеграции может стать Ольга Стафанишина

  • Вадима Пристайко предлагают назначить послом в Великобритании

  • Министерство культуры может возглавить Александр Ткаченко

  • Также найдена замена судье Конституционного суда Николаю Мельнику

20.9т
Читать материал на украинском

На заседании фракции "Слуга народа" приняли ряд решений по кадровым перестановкам в Кабинете министров.

В частности, предлагается заменить вице-премьера по евронтеграции и определена кандидатура министра культуры .

По данным источника OBOZREVATEL, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко может стать послом в Великобритании. Вместо него на эту должность предлагают Ольгу Стефанишину.

"Слуги" решили провести перестановки в Кабмине: названы фамилии

С марта по декабрь 2017 года она работала директором правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. С декабря 2017 была она была гендиректором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата.

На должность министра экологии обсуждалась кандидатура Романа Абрамовского, однако на заседании фракции голосов за него не набралось.

Министром культуры фракция предлагает кандидатуру нардепа, главу парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, бывшего гендиректора "1+1 медиа" Александра Ткаченко, пишет LB.ua со ссылкой на заместителя главы фракции СН Евгению Кравчук.

По данным нардепа от СН Александра Качуры, главой комитета вместо Ткаченко станет Никита Потураев.

Также фракция одобрила кандидата на должность судьи Конституционного суда. Им стал Виктор Кичун, который заменит на этой должности Николая Мельника, подавшего в отставку в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта Верховная Рада определилась с составом нового Кабинета министров, который возглавил Денис Шмыгаль.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Вадим Пристайко Александр Ткаченко Евгения Кравчук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
116
28
Смешно
5
Интересно
9
Печально
30
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги