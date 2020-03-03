"Слуги народа" рассорились из-за отставок в НАБУ и ГПУ: всплыла переписка

Между народными депутатами от фракции "Слуга народа" произошла ссора из-за слива информации по возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки и директора НАБУ Артема Сытника.

Переписку между народными избранниками опубликовали "Буквы" (чтобы посмотреть ее, проскролльте до конца новости).

Руслан Рябошапка и Владимир Зеленский Офис президента Украины

Утром 3 марта в переписке нардеп Галина Янченко поставила в группе ссылки на статью советника генпрокурора Александра Леменова. Она также поинтересовалась, кто слил тезисы против упомянутых руководителей правоохранительных органов.

Ее коллега Александр Корниенко высказал предположение, что это могла сделать половина участников чата. Один из депутатов ответил Янченко, что если она думает, что это он, то это не так, потому что слив этих тезисов никак не помогает сохранить должности упомянутым лицам.

Переписка между "слугами народа" Буквы

Переписка между "слугами народа" Буквы

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером во вторник, 3 марта, народные депутаты "Слуги народа" собрались на закрытую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предварительно, политики должны обсудить вероятные перестановки в Кабмине.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!