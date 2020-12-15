"Слуги" второй день подряд собирают фракцию, пригласили Зеленского

Парламентская фракция партии "Слуга народа" на заседании вечером 15 декабря рассмотрит ряд кадровых вопросов, на мероприятии ожидают президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на слова заместителя председателя фракции Галины Янченко. Парламентарии познакомятся с кандидатами на должности министров по делам ветеранов, энергетики, образования и науки, уточнила она.

"Будем знакомиться с тремя кандидатами на должности трех министров соответственно. Это министр ветеранов. Господина [Cергея] Бессараба на этом посту заменит женщина... Далее – кандидатура на должность министра энергетики. На эту должность рассматривается Юрий Витренко... И третий кадровый вопрос – это Министерство образования и науки. На эту должность предлагают исполняющего обязанности [Сергея] Шкарлета", – отметила Янченко.

На заседании также должен присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН со ссылкой на свои источники.

О запланированном рассмотрении "слугами народа" кадровых вопросов также сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Сегодня вечером заседание фракции "Слуга народа" по вопросу кадров с участием Зеленского", – написал Гончаренко.

Нардеп сообщил о заседании фракции "Слуга народа" Telegram Алексей Гончаренко

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что нардепы от "Слуги народа" разошлись во мнениях о том, сможет ли Верховная Рада проголосовать за Государственный бюджет 2021 года на этой неделе.

Александр Качура выразил сомнения в этом и заявил о высокой вероятности внеочередного заседания. Даниил Гетманцев уверен, что ВР примет бюджет. Голоса для этого найдутся, сказал он.