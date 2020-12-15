"Слуги" второй день подряд собираются на заседание, пригласили Зеленского

Парламентская фракция "Слуги народа" на заседании вечером 15 декабря рассмотрит ряд кадровых вопросов, на мероприятии ожидают президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на слова заместителя председателя фракции Галины Янченко. Парламентарии познакомятся с кандидатами на должности министров по делам ветеранов, энергетики и образования и науки, уточнила она.

"Будем знакомиться с тремя кандидатами на должности трех министров соответственно. Это министр ветеранов. Господина Бессараба на этом посту заменит женщина... Далее рассматривается кандидатура на должность министра энергетики. На эту должность рассматривается Юрий Витренко... И третье кадровый вопрос – это Министерство образования. На эту должность предлагают исполняющего обязанности Шкарлета", - отметила Янченко.

О запланированном рассмотрении "слугами народа" кадровых вопросов также сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Сегодня вечером заседание фракции Слуг по вопросу кадров с участием Зеленского", – написал Гончаренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что нардепы от "Слуги народа" разошлись во мнениях о том, сможет ли Верховная Рада проголосовать за государственный бюджет на 2021 год на этой неделе.

Качура выразил сомнения в этом и заявил о высокой вероятности внеочередного заседания. Даниил Гетманцев уверен, что ВР примет бюджет. Голоса для этого найдутся, сказал он.