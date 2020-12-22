"Слуги народа" пообещали "ударными темпами" принять крупные реформы в 2021 году. План
В начале 2021 года монобольшинство "Слуги народа" в украинском парламенте планирует в ускоренном режиме принять ряд крупных реформ, в частности – в сфере экономики.
Об этом на итоговой пресс-конференции 22 декабря сообщили глава фракции Давид Арахамия и глава партии СН Александр Корниенко. Их процитировала пресс-служба на Telegram-канале "Слуга народа".
По словам Арахамии, некоторые планы в 2020 году "слуги" так и не реализовали, причиной чего, среди прочего, стала пандемия коронавируса.
"Хотим в январе вернуться и ударным темпом принять большие реформы: амнистия капитала, создание Бюро экономической безопасности, законопроект о реформе СБУ, локализация", – рассказал председатель фракции.
Среди планов "слуг" на 2021-й пресс-служба указала:
закон о всеукраинском референдуме;
честный прожиточный уровень;
индексация пенсий в марте;
доплаты пенсионерам, достигшим 75 лет;
увеличение зарплат врачам и учителям на 30%;
судебная реформа;
реформа Конституционного суда;
закон о бытовых отходах;
прямая помощь предпринимателям и работникам с выплатой до 8000 гривен каждому;
ускорение программы "Велике будівництво";
начало программы "Велика реставрація" по восстановлению 100 памятников культурного наследия.
Корниенко утверждает, что 2021-й "станет годом восстановления экономики и культуры".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно СМИ сообщили, что "слугам народа" раздали "правильные" тезисы, которые они должны озвучивать относительно итогов 2020 года.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в 2021-м примут новые инициативы касательно налогов. В частности, речь идет о борьбе с "теневым" бизнесом.