"Слуги народа" пообещали "ударными темпами" принять крупные реформы в 2021 году. План

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Партия 'Слуга народа'

В начале 2021 года монобольшинство "Слуги народа" в украинском парламенте планирует в ускоренном режиме принять ряд крупных реформ, в частности – в сфере экономики.

Об этом на итоговой пресс-конференции 22 декабря сообщили глава фракции Давид Арахамия и глава партии СН Александр Корниенко. Их процитировала пресс-служба на Telegram-канале "Слуга народа".

По словам Арахамии, некоторые планы в 2020 году "слуги" так и не реализовали, причиной чего, среди прочего, стала пандемия коронавируса.

"Хотим в январе вернуться и ударным темпом принять большие реформы: амнистия капитала, создание Бюро экономической безопасности, законопроект о реформе СБУ, локализация", – рассказал председатель фракции.

Среди планов "слуг" на 2021-й пресс-служба указала:

  • закон о всеукраинском референдуме;

  • честный прожиточный уровень;

  • индексация пенсий в марте;

  • доплаты пенсионерам, достигшим 75 лет;

  • увеличение зарплат врачам и учителям на 30%;

  • судебная реформа;

  • реформа Конституционного суда;

  • закон о бытовых отходах;

  • прямая помощь предпринимателям и работникам с выплатой до 8000 гривен каждому;

  • ускорение программы "Велике будівництво";

  • начало программы "Велика реставрація" по восстановлению 100 памятников культурного наследия.

Корниенко утверждает, что 2021-й "станет годом восстановления экономики и культуры".

Давид Арахамия и Александр Корниенко
Скриншот
Скриншот

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