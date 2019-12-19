С правками Зеленского: "слуги народа" приняли новый Избирательный кодекс

Монобольшинство Верховной Рады Украины приняло новый Избирательный кодекс с правками президента Владимира Зеленского.

Документ поддержали 330 народных депутатов в ходе пленарного заседания парламента 19 декабря. В нем учтены предложения главы государства от 13 сентября, направленные на упрощение избирательной системы для населения.

"Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур", – говорится в предложениях Зеленского к Избирательному кодексу.

Именно по этой причине 13 сентября президент наложил вето на принятый окончательно 11 июля Избирательный кодекс и направил в парламент свои предложения.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов.

Кодекс объединит в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Верховная Рада

Кодекс предусматривает отказ от смешанной системы выборов с мажоритаркой и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками. Избирательный барьер остается на уровне 5%.

Также вводятся открытые партийные списки с региональными округами вместо пропорциональной системы по закрытым партийным спискам и мажоритарке. Таким образом, вместо более двухсот одномандатных округов будет 27 региональных.

Партии будут должны сформировать в каждом округе свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера, чтобы избиратели их не забыли, а все списки будут развешивать в каждой кабинке.

В бюллетене будет только две графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты из партийного списка".

Депутатские мандаты будут распределять пропорционально результатам выборов. Чем больше поддержка партии, тем больше мандатов она получит. Места в сессионном зале займут те кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в своем регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

голосование по открытым спискам должно вступить в действие в 2023 году. За новый Избирательный кодекс проголосовали 230 народных депутатов еще 8 созыва Верховной Рады.

27 августа его безотлагательно подписал тогдашний спикер парламента Андрей Парубий, но ветировал Зеленский.

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