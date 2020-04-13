В "Слуге народа" на встрече фракции 13 апреля обсуждался законопроект, который позволит путем голосования в Раде сокращать количество правок к рассматриваемым законам.

Для этого потребуется собрать не менее 150 голосов "за". Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Александр Корниенко

Пока финальной версии законопроекта для подобного голосования нет, однако текст нардепы планируют согласовать уже вечером 13 апреля. На встрече "слуги" детально обсуждали новый закон. Они решали, к каким законопроектам и к какому количеству правок будет относиться документ.

Проголосовать за соответствующие нормы нардепы планируют в среду, 15 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

Кроме того, как стало известно журналисту OBOZREVATEL, "слуги" уверенны, что после голосования в среду этот закон заблокируют постановлениями. Через неделю депутаты планируют провалить все постановления, чтобы заняться рассмотрением во втором чтении закона о банках.

При этом в текущей версии законопроекта о сокращении количества правок должна пройти неделя, чтобы рассматриваемые правки были разблокированы. То есть, так называемый антиколомойский закон может быть фактически принят уже в начале мая.

Александр Корниенко

Как писал OBOZREVATEL, народные депутаты из фракции "Слуга народа" обсудят увольнение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.