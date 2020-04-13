Главная Новости
13 апреля • обновлено в 20:09
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слуги народа" придумали, как "обойти" правки к законопроектам

5.1т
Читать материал на украинском

В "Слуге народа" на встрече фракции 13 апреля обсуждался законопроект, который позволит путем голосования в Раде сокращать количество правок к рассматриваемым законам.

Для этого потребуется собрать не менее 150 голосов "за". Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

Пока финальной версии законопроекта для подобного голосования нет, однако текст нардепы планируют согласовать уже вечером 13 апреля. На встрече "слуги" детально обсуждали новый закон. Они решали, к каким законопроектам и к какому количеству правок будет относиться документ.

Проголосовать за соответствующие нормы нардепы планируют в среду, 15 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

Кроме того, как стало известно журналисту OBOZREVATEL, "слуги" уверенны, что после голосования в среду этот закон заблокируют постановлениями. Через неделю депутаты планируют провалить все постановления, чтобы заняться рассмотрением во втором чтении закона о банках.

При этом в текущей версии законопроекта о сокращении количества правок должна пройти неделя, чтобы рассматриваемые правки были разблокированы. То есть, так называемый антиколомойский закон может быть фактически принят уже в начале мая.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

Как писал OBOZREVATEL, народные депутаты из фракции "Слуга народа" обсудят увольнение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Дарья Дурова
Персона
Александр Корниенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины законопроект Законодательство Партия Слуга народа политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
7
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги