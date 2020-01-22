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22 января • обновлено в 13:28
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"Слуги народа" прибыли в Давос: появились фото с первой встречи

1.7т
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Народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" уже прибыли на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) и даже успели провести первую встречу.

Так, они посетили стратегическую сессию с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Соответствующие фото опубликовал на своем Telegram-канале политтехнолог Тарас Березовец.

Члены "Слуги народа" встретились в Давосе с Кэмероном

Члены "Слуги народа" встретились в Давосе с Кэмероном

Telergam-канал Тараса Березовца

Члены "Слуги народа" встретились в Давосе с Кэмероном

Члены "Слуги народа" встретились в Давосе с Кэмероном

Telergam-канал Тараса Березовца

Напомним, 21 января в сети появилось фото с представителями партии "Слуга народа", которые отправились на Всемирный экономический форум в Давосе вслед за Зеленским. Оно спровоцировало волну возмущения. Украинцы упрекнули нардепов в расточительстве.

Однако спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что что украинские депутаты посетят Всемирный экономический форум за свой счет. По его словам, места в гостиницах Давоса забронированы для 17 народных депутатов от "Слуги народа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе.

  • Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Дэвид Кэмерон Тарас Березовец
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Гоша Злой
Гоша Злой
усе, кінец зубожінню))
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