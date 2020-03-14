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14 марта • обновлено в 17:29
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"Слуги народа" после ультиматума Зеленскому внезапно удалили свои страницы в Facebook

2.5т
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Нардепы от фракции "Слуга народа" удалили свои страницы в Facebook после обращения к президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Об этом в Facebook написал координатор волонтерской программы партии "Голос" Николай Выговский, который заметил удаленные страницы политиков.

Выговский отметил, что "слуги народа" Ирина Аллахвердиева и Дмитрий Черный полностью удалили свои страницы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

При этом нардепы Андрей Боблях, Ольга Василевская-Смаглюк, Артем Ковалев и Владимир Тимофийчук удалили лишь посты со своей страницы.

Выговский добавил, что "слуга" Игорь Фрис, пост с заявлением удалил, но написал новый, где дублировал положения из заявления, однако к Зеленскому уже не обращался.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа ОРДЛО
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