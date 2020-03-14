"Слуги народа" после ультиматума Зеленскому внезапно удалили свои страницы в Facebook

Нардепы от фракции "Слуга народа" удалили свои страницы в Facebook после обращения к президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Об этом в Facebook написал координатор волонтерской программы партии "Голос" Николай Выговский, который заметил удаленные страницы политиков.

Выговский отметил, что "слуги народа" Ирина Аллахвердиева и Дмитрий Черный полностью удалили свои страницы.

Владимир Зеленский

При этом нардепы Андрей Боблях, Ольга Василевская-Смаглюк, Артем Ковалев и Владимир Тимофийчук удалили лишь посты со своей страницы.

Выговский добавил, что "слуга" Игорь Фрис, пост с заявлением удалил, но написал новый, где дублировал положения из заявления, однако к Зеленскому уже не обращался.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 марта народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также относительно создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО. Заявление подписали 54 нардепа от "Слуги народа".

Позже глава ОПУ Андрей Ермак встретился с нардепами от "Слуги народа", которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безугла рассказала, как закончилась закрытая встреча Ермака с политиками, которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО.

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