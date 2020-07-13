"Слуги" получили "темник" с ответами на острые вопросы: СМИ опубликовали текст

Дарья Дурова Политика 22:38, 13.07.2020

Для народных депутатов от "Слуги народа" якобы разработан документ с рекомендациями для общения с прессой и общественностью накануне местных выборов.

Документ "Рекомендации народным депутатам для общения с избирателями в ходе отчетности за первый год работы в парламенте" опубликовало издание LB.ua (чтобы посмотреть полный текст, поскролльте новость вниз).

В тексте из 58 страниц представлены вопросы и также якобы рекомендуемые на них ответы.

Так, на вопрос о том, почему партия до сих пор не представила тех, кто будет представлять ее на местном уровне, а также кандидатов на должности городских голов, предложено отвечать, что развитие партийных структур продолжается. Этому процессу помешала пандемия, но в областях проходит презентация команд.

Шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина на странице в Facebook заявила, что во многих ответах речь идет о пандемии COVID-19. "Во всем виноват коронавирус", – написала она.

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